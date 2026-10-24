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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

فرماندار عسلویه: تقویت امنیت مردم‌محور از اولویت‌های شهرستان است

فرماندار عسلویه: تقویت امنیت مردم‌محور از اولویت‌های شهرستان است

بوشهر- فرماندار عسلویه بر ضرورت تعامل سازنده با مردم، تقویت وحدت اقوام و مذاهب و توجه به اقتضائات امنیتی این شهرستان راهبردی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در دیدار سرهنگ فرود امانی حقیقی، سرپرست جدید نیروی انتظامی شهرستان عسلویه، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های سرهنگ حسین خواجه، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان، بر اهمیت تعامل با مردم، گفت‌وگو و تقویت رویکردهای اجتماعی در تأمین امنیت تأکید کرد.

رئیس شورای تأمین شهرستان عسلویه با تأکید بر گسترش مأموریت‌های نیروی انتظامی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی افزود: رویکردهای اجتماعی، مشاوره‌ای و فرهنگی در کنار مأموریت‌های انتظامی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌ها و حل مسائل پیش از تبدیل‌ شدن آن‌ها به چالش‌های امنیتی داشته باشد. بر همین اساس، تقویت ارتباط دوسویه میان پلیس و مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه، با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شهرستان عسلویه، اظهار داشت: این شهرستان به دلیل برخورداری از تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های اجتماعی خاصی برخوردار است و حفظ همبستگی میان گروه‌های مختلف، نیازمند برنامه‌ریزی، تعامل مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار عسلویه با تأکید بر نقش نیروی انتظامی در تقویت همگرایی اجتماعی تصریح کرد: برگزاری نشست‌های مشترک، فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو و تقویت ارتباط میان اقوام و مذاهب می‌تواند به تحکیم وحدت و پیشگیری از بروز اختلافات کمک کند. حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی از ضرورت‌های مدیریت شهرستان است و باید با همکاری همه ارکان حاکمیت دنبال شود.

پاسالار همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی عسلویه و استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در این منطقه، بر ضرورت توجه به ویژگی‌های جمعیتی شهرستان تأکید کرد و گفت: حضور نیروی کار و جمعیت قابل توجهی از نقاط مختلف کشور در کنار جمعیت بومی، شرایط ویژه‌ای را برای مدیریت شهرستان ایجاد کرده است که توجه به آن در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و امنیتی ضرورت دارد.

فرماندار عسلویه در پایان، ضمن تبریک مسئولیت جدید به سرهنگ فرود امانی حقیقی، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از تجارب مدیریتی، تعامل سازنده با مردم و همکاری نزدیک نیروی انتظامی با مجموعه فرمانداری و سایر دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای امنیت پایدار، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت آرامش عمومی در شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 6988462

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