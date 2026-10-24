به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در دیدار سرهنگ فرود امانی حقیقی، سرپرست جدید نیروی انتظامی شهرستان عسلویه، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های سرهنگ حسین خواجه، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان، بر اهمیت تعامل با مردم، گفت‌وگو و تقویت رویکردهای اجتماعی در تأمین امنیت تأکید کرد.

رئیس شورای تأمین شهرستان عسلویه با تأکید بر گسترش مأموریت‌های نیروی انتظامی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی افزود: رویکردهای اجتماعی، مشاوره‌ای و فرهنگی در کنار مأموریت‌های انتظامی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌ها و حل مسائل پیش از تبدیل‌ شدن آن‌ها به چالش‌های امنیتی داشته باشد. بر همین اساس، تقویت ارتباط دوسویه میان پلیس و مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه، با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شهرستان عسلویه، اظهار داشت: این شهرستان به دلیل برخورداری از تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های اجتماعی خاصی برخوردار است و حفظ همبستگی میان گروه‌های مختلف، نیازمند برنامه‌ریزی، تعامل مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار عسلویه با تأکید بر نقش نیروی انتظامی در تقویت همگرایی اجتماعی تصریح کرد: برگزاری نشست‌های مشترک، فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو و تقویت ارتباط میان اقوام و مذاهب می‌تواند به تحکیم وحدت و پیشگیری از بروز اختلافات کمک کند. حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی از ضرورت‌های مدیریت شهرستان است و باید با همکاری همه ارکان حاکمیت دنبال شود.

پاسالار همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی عسلویه و استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در این منطقه، بر ضرورت توجه به ویژگی‌های جمعیتی شهرستان تأکید کرد و گفت: حضور نیروی کار و جمعیت قابل توجهی از نقاط مختلف کشور در کنار جمعیت بومی، شرایط ویژه‌ای را برای مدیریت شهرستان ایجاد کرده است که توجه به آن در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و امنیتی ضرورت دارد.

فرماندار عسلویه در پایان، ضمن تبریک مسئولیت جدید به سرهنگ فرود امانی حقیقی، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از تجارب مدیریتی، تعامل سازنده با مردم و همکاری نزدیک نیروی انتظامی با مجموعه فرمانداری و سایر دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای امنیت پایدار، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت آرامش عمومی در شهرستان فراهم شود.