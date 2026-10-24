به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی عصر امروز شنبه در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: تمرینات خوبی داشته‌ایم و بازیکنانم مصمم برای برد هستند. تیم حریف را آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم با توانی که بازیکنانم می‌گذارند بتوانیم ببریم.

رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه به او اولتیماتوم داده و از مس شهر بابک پیشنهاد داشته است، بیان کرد: باشگاه هیچ اولتیماتومی نداده و شرایط ما نرمال و بسیار خوب است. بازیکنان جوانی داریم و نیاز به زمان داریم تا بازیکنانم باتجربه‌تر شوند و در لیگ مثمر ثمر شوند. تمرکز من روی تیمم است؛ من در این تیم سرمربی شدم و در این تیم می‌مانم.

سرمربی شمس‌آذر در ادامه با اشاره به دیدار پیشِ رو بیان کرد: بازی‌های سختی داریم و تیم‌ها به هم نزدیک هستند و استقلال خوزستان تیم باکیفیتی است. در لیگ ما به جایگاه و نوع امتیازگیری نگاه می‌کنند.

وی درباره روند فصل تیمش تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های باشگاه پیش می‌روم و جوانان ما جواب داده‌اند. البته در برخی بازی‌ها بدشانس بوده‌ایم ولی موقعیت خلق می‌کنیم و مقابل تیم‌های بزرگ مثل فولاد موقعیت‌های خوبی داشته‌اند.

رضایی تأکید کرد: تیم خوبی با جوانان بسیار خوب داریم و امیدوارم شرایطی فراهم کنیم که جوانان ما به تیم و فوتبال ایران کمک کنند. مجموعه پاکی داریم و می‌خواهیم با فوتبال پاک به نتیجه برسیم.