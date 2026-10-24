به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه شنبه در دویست‌وسی‌وهشتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در میدان ساعت با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین جایگاه آن حضرت و نقش ایشان در دفاع از ولایت پرداخت.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم تبریز در اجتماعات شبانه و آیین‌های عزاداری اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: حضور مومنانه و خستگی‌ناپذیر مردم در دفاع از ولایت، نظام اسلامی و آرمان‌های مقاومت، با وجود دشواری‌ها و برودت هوا، بیانگر اخلاص آنان و پیوند ناگسستنی امت با ولایت است.

مطهری‌اصل با تأکید بر اینکه این حضور را می‌توان جلوه‌ای از اعجاز الهی دانست، گفت: حضور شبانه‌روزی مردم متدین تبریز در صحنه‌های دفاع از ولایت، نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای کشور است.

مکتب فاطمی؛ الگوی دفاع از ولایت

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در آموزه‌های اسلامی، به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره خشنودی و ناخشنودی آن حضرت اشاره کرد و این جایگاه را از فضائل برجسته ایشان برشمرد.

وی با بیان اینکه سیره حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت، الگویی ماندگار برای مسلمانان است، افزود: آن حضرت در دفاع از حریم ولایت امیرالمؤمنین(ع) و صیانت از ارکان دین، نقش‌آفرینی کردند و تا پایان عمر بر موضع خود ایستادند.

مطهری‌اصل با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در سیره حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: دفاع از ولایت و روشنگری درباره مسائل دینی و اجتماعی، از درس‌های مهم زندگی آن حضرت است و می‌تواند راهنمای نسل‌های مختلف در دفاع از ارزش‌های اسلامی باشد.

محبت اهل‌بیت(ع) و مسئولیت دفاع از مظلومان

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مفهوم اخلاص و دینداری در مکتب اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که آیا دین چیزی جز محبت است، فرمودند: «هَلِ الدّینُ إلَّا الحُبُّ؟»

وی با بیان اینکه دینداری حقیقی در محبت به خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) جلوه‌گر می‌شود، دفاع از مظلومان و مستضعفان را نیز از جلوه‌های این باور دانست و حضور افرادی را که بدون چشمداشت مادی در اجتماعات شرکت می‌کنند، نشانه‌ای از اخلاص توصیف کرد.

انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی گفت: از نگاه او، دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران به مواضع حق‌طلبانه، عدالت‌خواهانه و دفاع ملت ایران از کرامت انسانی و مردم مظلوم در مناطقی مانند غزه، لبنان و یمن بازمی‌گردد.

وی برای تبیین این موضوع، به رفتار هارون‌الرشید در برابر امام موسی کاظم(ع) اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از هراس حاکمان مستبد از نفوذ معنوی و جایگاه شخصیت‌های دینی دانست.

تأکید بر ایستادگی در برابر استکبار

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه ملت ایران با الگوگیری از مکتب عاشورا و سیره فاطمی، مسیر سازش و ذلت را انتخاب نخواهد کرد، گفت: مردم ایران از آرمان‌های اسلام، ولایت فقیه و راه امام و شهدا دفاع می‌کنند.

مطهری‌اصل ابراز امیدواری کرد که تداوم این رویکرد به تحقق اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ایران، از جمله شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و آزادی قدس شریف، منجر شود.