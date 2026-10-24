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۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۹

مطهری‌اصل: حضور شبانه مردم تبریز در دفاع از ولایت اعجاز الهی است

مطهری‌اصل: حضور شبانه مردم تبریز در دفاع از ولایت اعجاز الهی است

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، حضور شبانه مردم در اجتماعات مردمی را نشانه اخلاص و پیوند ملت با ولایت دانست و این حضور را مصداق اعجاز الهی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه شنبه در دویست‌وسی‌وهشتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در میدان ساعت با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین جایگاه آن حضرت و نقش ایشان در دفاع از ولایت پرداخت.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم تبریز در اجتماعات شبانه و آیین‌های عزاداری اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: حضور مومنانه و خستگی‌ناپذیر مردم در دفاع از ولایت، نظام اسلامی و آرمان‌های مقاومت، با وجود دشواری‌ها و برودت هوا، بیانگر اخلاص آنان و پیوند ناگسستنی امت با ولایت است.

مطهری‌اصل با تأکید بر اینکه این حضور را می‌توان جلوه‌ای از اعجاز الهی دانست، گفت: حضور شبانه‌روزی مردم متدین تبریز در صحنه‌های دفاع از ولایت، نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای کشور است.

مکتب فاطمی؛ الگوی دفاع از ولایت

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در آموزه‌های اسلامی، به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره خشنودی و ناخشنودی آن حضرت اشاره کرد و این جایگاه را از فضائل برجسته ایشان برشمرد.

وی با بیان اینکه سیره حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت، الگویی ماندگار برای مسلمانان است، افزود: آن حضرت در دفاع از حریم ولایت امیرالمؤمنین(ع) و صیانت از ارکان دین، نقش‌آفرینی کردند و تا پایان عمر بر موضع خود ایستادند.

مطهری‌اصل با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در سیره حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: دفاع از ولایت و روشنگری درباره مسائل دینی و اجتماعی، از درس‌های مهم زندگی آن حضرت است و می‌تواند راهنمای نسل‌های مختلف در دفاع از ارزش‌های اسلامی باشد.

محبت اهل‌بیت(ع) و مسئولیت دفاع از مظلومان

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مفهوم اخلاص و دینداری در مکتب اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که آیا دین چیزی جز محبت است، فرمودند: «هَلِ الدّینُ إلَّا الحُبُّ؟»

وی با بیان اینکه دینداری حقیقی در محبت به خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) جلوه‌گر می‌شود، دفاع از مظلومان و مستضعفان را نیز از جلوه‌های این باور دانست و حضور افرادی را که بدون چشمداشت مادی در اجتماعات شرکت می‌کنند، نشانه‌ای از اخلاص توصیف کرد.

انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی گفت: از نگاه او، دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران به مواضع حق‌طلبانه، عدالت‌خواهانه و دفاع ملت ایران از کرامت انسانی و مردم مظلوم در مناطقی مانند غزه، لبنان و یمن بازمی‌گردد.

وی برای تبیین این موضوع، به رفتار هارون‌الرشید در برابر امام موسی کاظم(ع) اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از هراس حاکمان مستبد از نفوذ معنوی و جایگاه شخصیت‌های دینی دانست.

تأکید بر ایستادگی در برابر استکبار

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه ملت ایران با الگوگیری از مکتب عاشورا و سیره فاطمی، مسیر سازش و ذلت را انتخاب نخواهد کرد، گفت: مردم ایران از آرمان‌های اسلام، ولایت فقیه و راه امام و شهدا دفاع می‌کنند.

مطهری‌اصل ابراز امیدواری کرد که تداوم این رویکرد به تحقق اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ایران، از جمله شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و آزادی قدس شریف، منجر شود.

مطهری‌اصل: حضور شبانه مردم تبریز در دفاع از ولایت اعجاز الهی است

کد مطلب 6988467

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