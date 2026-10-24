ترمز رشد اقتصاد آلمان کشیده شد؛ افت فعالیت بخش خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مقدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) مؤسسه اس‌اندپی گلوبال، شاخص ترکیبی فعالیت اقتصادی آلمان از ۵۳.۸ واحد در ماه سپتامبر به ۵۲.۸ واحد در اکتبر رسید. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران برای ثبت سطح ۵۳.۴ واحد بود؛ با این حال، قرار گرفتن شاخص بالاتر از مرز ۵۰ واحد نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی همچنان در مسیر رشد قرار دارد.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص بخش تولید نیز برخلاف روند کلی اقتصاد افزایش یافت و از ۴۹.۵ واحد در سپتامبر به ۵۴.۲ واحد رسید. در مقابل، شاخص فعالیت بخش خدمات از ۵۲.۹ به ۵۱.۷ واحد کاهش یافت.

بر اساس ارزیابی اس‌اندپی گلوبال، افزایش هزینه‌ها و تداوم تورم، همراه با نااطمینانی اقتصادی و احتیاط مشتریان، از عوامل محدودکننده تقاضا در بخش خدمات بوده‌اند.

در بخش تولید، رشد صادرات و افزایش هزینه‌کرد دولت در حوزه زیرساخت و دفاع به بهبود شرایط کسب‌وکار کمک کرده است. با این حال، فشار هزینه‌های ورودی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی بنگاه‌ها محسوب می‌شود.

دولت آلمان پیش‌تر پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را به ۱.۳ درصد افزایش داده بود، اما داده‌های تازه نشان می‌دهد مسیر احیای اقتصادی این کشور همچنان با چالش‌هایی همراه است.