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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

دانش‌فر: فضاهای آموزشی کنگان با مشارکت صنایع توسعه یابد

دانش‌فر: فضاهای آموزشی کنگان با مشارکت صنایع توسعه یابد

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بر توسعه مدارس متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی کنگان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر شنبه در دیدار با فرماندار کنگان درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهبود امکانات مدارس این شهرستان گفت‌وگو کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، با قدردانی از همراهی فرمانداری کنگان در پیگیری مسائل آموزشی، اظهار کرد: توسعه پایدار مناطق در گرو سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و پرورش است و شهرستان کنگان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و جمعیتی، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای تجهیزات مدارس برخوردار است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ملی برای تکمیل طرح‌های آموزشی، توسعه مدارس متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی و استفاده مؤثر از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، از اولویت‌های آموزش و پرورش استان برای فراهم‌سازی محیطی پویا و بانشاط جهت تحصیل دانش‌آموزان است.

تاکید فرماندار کنگان بر نوسازی مدارس

فرماندار شهرستان کنگان نیز ، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: آموزش و پرورش نقش بنیادینی در آینده توسعه شهرستان دارد و فرمانداری کنگان از برنامه‌ها و طرح‌های ارتقای کیفیت آموزشی حمایت می‌کند.

غلامحسین زیبا، ساماندهی فضاهای آموزشی متناسب با جمعیت دانش‌آموزی، نوسازی و شاداب‌سازی مدارس، توجه به مطالبات فرهنگیان و استفاده از ظرفیت صنایع منطقه در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی را از اولویت‌های شهرستان برشمرد.

کد مطلب 6988473

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