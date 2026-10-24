به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر شنبه در دیدار با فرماندار کنگان درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهبود امکانات مدارس این شهرستان گفت‌وگو کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، با قدردانی از همراهی فرمانداری کنگان در پیگیری مسائل آموزشی، اظهار کرد: توسعه پایدار مناطق در گرو سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و پرورش است و شهرستان کنگان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و جمعیتی، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای تجهیزات مدارس برخوردار است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ملی برای تکمیل طرح‌های آموزشی، توسعه مدارس متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی و استفاده مؤثر از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، از اولویت‌های آموزش و پرورش استان برای فراهم‌سازی محیطی پویا و بانشاط جهت تحصیل دانش‌آموزان است.

تاکید فرماندار کنگان بر نوسازی مدارس

فرماندار شهرستان کنگان نیز ، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: آموزش و پرورش نقش بنیادینی در آینده توسعه شهرستان دارد و فرمانداری کنگان از برنامه‌ها و طرح‌های ارتقای کیفیت آموزشی حمایت می‌کند.

غلامحسین زیبا، ساماندهی فضاهای آموزشی متناسب با جمعیت دانش‌آموزی، نوسازی و شاداب‌سازی مدارس، توجه به مطالبات فرهنگیان و استفاده از ظرفیت صنایع منطقه در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی را از اولویت‌های شهرستان برشمرد.