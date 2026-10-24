به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی ظهر شنبه در دیدار با منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان اظهار کرد: جایگاه امروز سیستان‌وبلوچستان حاصل هم‌افزایی، وحدت و مشارکت ظرفیت‌های مردمی است و تداوم همکاری میان بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روند توسعه استان باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از نقش‌آفرینی سیستان‌وبلوچستان در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز بخش بزرگی از کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، این ظرفیت را شایسته تقدیر دانست و افزود: توانمندی‌های استان بیش از گذشته در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و باید زمینه معرفی بهتر این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح نگاه‌ها به سیستان‌وبلوچستان تأکید کرد و شناخت دقیق ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف، توجه به توانمندی‌های بومی و انعکاس تحولات عمرانی، اقتصادی و اجتماعی را در ارائه تصویری واقع‌بینانه از استان مؤثر دانست.

قمی تقویت اعتماد عمومی، مشارکت مردم و حمایت از مجموعه‌های محلی را از مؤلفه‌های مهم پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای برشمرد و با قدردانی از تلاش فعالان قرآنی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دانشگاهی و پژوهشی استان، بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه فعالیت مؤثرتر این مجموعه‌ها تأکید کرد.

قرآن؛ محور همدلی و وحدت مذاهب اسلامی

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم سیستان‌وبلوچستان از برنامه قرآنی «محفل»، قرآن کریم را محور وحدت میان مذاهب اسلامی دانست و اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی می‌تواند زمینه تقویت همدلی، همگرایی و انسجام اجتماعی را فراهم کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار سیستان‌وبلوچستان در برگزاری این برنامه، تنوع فرهنگی و زبانی استان را ظرفیتی ارزشمند دانست و بر ضرورت شناخت ویژگی‌های بومی و تقویت مشترکات فرهنگی و دینی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی و تبلیغی تأکید کرد.

قمی همچنین پیشنهاد کرد مراکز پشتیبان مجموعه‌های مردمی قرآنی در شهرستان‌های استان ایجاد شوند تا این مجموعه‌ها از حمایت‌های محتوایی و سازمان‌یافته برخوردار شوند.

وی از آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای همکاری در حمایت از مجموعه‌های مردمی قرآنی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان‌ها و معرفی ظرفیت‌های قرآنی و فرهنگی سیستان‌وبلوچستان در سطح ملی خبر داد.

در پایان این دیدار، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اهدای یک جلد کلام‌الله مجید و لوح سپاس، از اقدامات و تلاش‌های منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، در حمایت از برنامه‌های قرآنی و فرهنگی و فراهم‌کردن زمینه برگزاری برنامه «محفل» در استان قدردانی کرد.