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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «سیمرغ ایران» تا ۲۰ آبان تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «سیمرغ ایران» تا ۲۰ آبان تمدید شد

ساری- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران» تا ۲۰ آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان و استقبال از این رویداد، موضوع تمدید مهلت ارسال آثار در شورای سیاست‌گذاری مطرح شد و با تصویب این شورا به ریاست دکتر علی کشوری، زمان دریافت آثار تا ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی افزود: این فرصت تمدیدشده به هنرمندان، نوجوانان و جوانان امکان می‌دهد با آمادگی بیشتر در رشته‌های مختلف جشنواره شرکت کنند و آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

محمدی با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد فرهنگی و هنری بیان کرد: دومین جشنواره ملی دوسالانه «سیمرغ ایران» در دو گروه سنی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال برگزار می‌شود و رشته‌هایی از جمله عکاسی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، پوستر، طراحی لوگو، تایپوگرافی، فیلم‌نامه کوتاه و داستان کوتاه را شامل می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: این جشنواره در دو محور اصلی «ایران من» و «مقاومت» طراحی شده است که وطن‌دوستی، آبادانی و پیشرفت ایران در محور نخست و موضوعاتی همچون ایثار و شهادت، جنگ تحمیلی رمضان و جلوه‌های مقاومت در محور دوم مورد توجه قرار دارند.

وی در پایان از هنرمندان و علاقه‌مندان واجد شرایط دعوت کرد آثار خود را تا ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.simorghfestival.com ارسال کنند.

کد مطلب 6988475

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