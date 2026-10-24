مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «سیمرغ ایران» تا ۲۰ آبان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان و استقبال از این رویداد، موضوع تمدید مهلت ارسال آثار در شورای سیاست‌گذاری مطرح شد و با تصویب این شورا به ریاست دکتر علی کشوری، زمان دریافت آثار تا ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی افزود: این فرصت تمدیدشده به هنرمندان، نوجوانان و جوانان امکان می‌دهد با آمادگی بیشتر در رشته‌های مختلف جشنواره شرکت کنند و آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

محمدی با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد فرهنگی و هنری بیان کرد: دومین جشنواره ملی دوسالانه «سیمرغ ایران» در دو گروه سنی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال برگزار می‌شود و رشته‌هایی از جمله عکاسی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، پوستر، طراحی لوگو، تایپوگرافی، فیلم‌نامه کوتاه و داستان کوتاه را شامل می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: این جشنواره در دو محور اصلی «ایران من» و «مقاومت» طراحی شده است که وطن‌دوستی، آبادانی و پیشرفت ایران در محور نخست و موضوعاتی همچون ایثار و شهادت، جنگ تحمیلی رمضان و جلوه‌های مقاومت در محور دوم مورد توجه قرار دارند.

وی در پایان از هنرمندان و علاقه‌مندان واجد شرایط دعوت کرد آثار خود را تا ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.simorghfestival.com ارسال کنند.