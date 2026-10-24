تظاهرات هزاران نفر در آنکارا و استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، هزاران نفر امروز شنبه در استانبول و آنکارا علیه فشار فزاینده بر روزنامه‌ نگاران در ترکیه، از جمله بازداشت ها، تعطیلی رسانه‌ ها و انتصاب مدیران دولتی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

راهپیمایان که عمدتا از روزنامه‌ نگاران، گروه‌ های حقوق بشری و نمایندگان احزاب مخالف تشکیل شده بود، فریاد می‌زدند: کافی است. دیگر نمی‌ توانیم نفس بکشیم.

فرانس ۲۴ در این خصوص گزارش داد: آزادی مطبوعات در ترکیه از زمان کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶، با پیگردهای گسترده و سانسور دیجیتال، به طور فزاینده‌ ای محدود شده است. اما در هفته‌های اخیر شاهد چیزی بوده‌ایم که مدافعان حقوق بشر می‌گویند فشار بر روزنامه‌ نگاری مستقل را افزایش می‌دهد. به گفته اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه، ۱۱ روزنامه‌نگار در ۲ ماه گذشته زندانی شده‌اند و چندین رسانه تعطیل شده‌اند. به گفته پلیس، حداقل ۳ هزار نفر در سمت آسیایی استانبول تجمع کردند. آنها عکس‌ های روزنامه‌نگاران زندانی را در دست داشتند و شعار می‌دادند: ما ساکت نخواهیم شد، دیگر بس است!، ما در برابر فشار تسلیم نخواهیم شد.

گزارش این رسانه اضافه کرد: اوایل این ماه، پلیس به پربیننده‌ ترین کانال خبری ترکیه یعنی هالک تی‌وی حمله کرد، پخش آن را متوقف کرد و یک مدیر مورد نظر دولت را برای آن منصوب کرد.