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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

کندوان و آزادراه تهران–شمال یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه ها

کندوان و آزادراه تهران–شمال یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه ها

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های کشور از یک‌طرفه شدن محور کندوان و آزادراه تهران–شمال برای مدیریت ترافیک خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های مرزن‌آباد تا سیاه‌بیشه با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور هراز نیز محدوده‌های سه‌راهی چلاو تا بایجان ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور سمنان–قم نیز در محدوده‌های شهری پل سفید، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت جوی جاده‌ها خاطرنشان کرد: بارش پراکنده باران در برخی مناطق مشاهده می‌شود و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و وضعیت ترافیکی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

کد مطلب 6988486

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