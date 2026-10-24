علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های مرزن‌آباد تا سیاه‌بیشه با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور هراز نیز محدوده‌های سه‌راهی چلاو تا بایجان ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور سمنان–قم نیز در محدوده‌های شهری پل سفید، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت جوی جاده‌ها خاطرنشان کرد: بارش پراکنده باران در برخی مناطق مشاهده می‌شود و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و وضعیت ترافیکی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.