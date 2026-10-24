به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: ورود موج ناپایدار جوی و افزایش احتمال بارندگی در بخش‌هایی از استان نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب‌های محلی هشدارهایی صادر کردیم.

وی خاطرنشان کرد: براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه از عصر شنبه، دوم آبان، آغاز می‌شود و بارندگی‌ها تا عصر یکشنبه، سوم آبان، در بخش‌هایی از استان ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود مناطق شمالی و مرکزی اردبیل در این مدت بارش‌های بیشتری را تجربه کنند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: بیشترین میزان بارندگی در شهرستان‌های انگوت، مشگین‌شهر، گرمی، اصلاندوز، پارس‌آباد و بیله‌سوار پیش‌بینی شده است و در سایر مناطق مرکزی استان نیز احتمال بارش وجود دارد، اما شدت آن کمتر خواهد بود.

کوهی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، افزایش روان‌آب‌ها و آب‌گرفتگی در نقاط مستعد می‌تواند برخی مناطق را با خطر سیلاب‌های محلی مواجه کند و ازاین‌رو، توجه به هشدارهای رسمی هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود دمای بیشینه استان در روز یکشنبه نسبت به روز شنبه بین 3 تا 6 درجه کاهش یابد، گفت: وزش بادهای شرقی با منشأ خزری نیز از دیگر پدیده‌های مورد انتظار در روزهای پیش رو خواهد بود و سرعت باد در روز یکشنبه ممکن است به 54 کیلومتر بر ساعت برسد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: شهروندان مناطق تحت تأثیر این سامانه بهتر است اطلاعیه‌های بعدی اداره کل هواشناسی استان را دنبال کنند و هنگام بارندگی از نزدیک شدن به مسیل‌ها و مسیرهای مستعد سیلاب خودداری کنند.