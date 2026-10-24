سیل به ۹۳ خانه مددجویان و ۱۵ هکتار از مزارع زعفران مینودشت خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفی‌الحسینی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیدگان سیل اخیر و هم‌زمان با فرارسیدن ایام فاطمیه، چهار رأس گوسفند با مشارکت مؤسسه خیریه قربانی و گوشت حاصل از آن در قالب ۱۲۰ بسته میان مددجویان توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌ها در روستای ترسه و شهر دوزین توزیع شد و خانواده‌های دارای بیمار و خانواده‌های ایتام در اولویت دریافت کمک‌ها قرار گرفتند.

رئیس کمیته امداد مینودشت با اشاره به خسارت‌های سیلاب به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد گفت: در جریان این حادثه ۹۳ واحد مسکونی مددجویان آسیب دید که پس از بازدیدهای میدانی کارشناسان و مددکاران، پرونده‌های مربوط به تعمیر و بازسازی منازل تشکیل و برای پیگیری تأمین اعتبارات موردنیاز به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

صفی‌الحسینی همچنین از خسارت سیل به ۱۵ هکتار از اراضی زیر کشت زعفران مددجویان خبر داد و گفت: بررسی میزان خسارت‌ها و پیگیری حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده از طریق دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است.

وی با اشاره به توزیع کمک‌های معیشتی میان خانواده‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: علاوه بر ۱۲۰ بسته گوشت گرم، ۲۰ بسته معیشتی نیز با شناسایی قبلی خانواده‌های نیازمند و تلاش مددکاران کمیته امداد در اختیار مشمولان قرار گرفت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) مینودشت با قدردانی از مشارکت مؤسسه خیریه حضرت زهرا(س) و همراهی مسئولان محلی تأکید کرد: حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و پیگیری تأمین نیازهای ضروری آنان، به‌ویژه در شرایط بحرانی، از اولویت‌های این نهاد است.

وی گفت: امید است با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبارات لازم، روند رسیدگی به خسارت‌های واردشده به منازل و زمین‌های کشاورزی مددجویان تسریع شود.