اعتراضات فرانسه چندصد هزار نفری شد؛ درگیری شدید در پاریس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت کشور فرانسه لحظاتی پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد: امروز شنبه ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسر کشور (علیه گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی) شرکت کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز در خبری فوری به نقل از پلیس این کشور گزارش داد: برای مقابله با ناآرامی‌ ها در پاریس، از گاز اشک‌ آور و خودروهای آب‌ پاش استفاده می‌ شود.

میان پلیس فرانسه و معترضان در پایتخت، پاریس درگیری هایی رخ داده است. در پی این درگیری، تعدادی از معترضان مجروح شده‌اند.

شبکه المیادین هم گزارش داد: درگیری میان معترضان و پلیس فرانسه در خیابان‌ های پاریس، پایتخت این کشور رخ داده است. کنفدراسیون عمومی کار (CGT) نیز خبر داد: حدود ۸۰۰ هزار نفر از جمله ۲۵۰ هزار نفر در پاریس در اعتراض به گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی در تظاهرات شرکت کردند.

همچنین درگیری ها میان معترضان و پلیس فرانسه در شهر لیون ادامه دارد.

ساعاتی پیش نیز اعلام شده بود که پلیس شهر لیون در مرکز فرانسه تجمع دانشجویان در نزدیکی دانشگاه لیون را که با وجود ممنوعیت دولتی برگزار شده بود، با استفاده از گاز اشک‌آور متفرق کرد. حدود ۱۵۰ نفر قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند، اما نیروهای انتظامی از آنان خواستند محوطه مقابل دانشگاه را ترک کنند. پس از آنکه شماری از جوانان از این کار امتناع کردند، نیروهای پلیس در جریان درگیری برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

پیش‌تر، استاندار منطقه رون برای جلوگیری از تکرار ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر، برگزاری هرگونه تجمع عمومی در روز ۲۴ اکتبر را ممنوع کرده بود.

همچنین تدابیر امنیتی در سراسر شهر افزایش یافت و شمار بیشتری از نیروهای پلیس و ژاندارمری در خیابان‌ها مستقر شدند.