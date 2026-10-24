به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر قوره‌جیلی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه که با حضور دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه و استاندار برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در چارچوب اهداف هفت‌گانه این شورا ارائه کرد.

وی با اشاره به تدوین و ارائه دو دفتر گزارشی اظهار کرد: دفتر نخست به تاریخچه و کلیات فعالیت‌های شورای هماهنگی استان و همچنین نگاهی به برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اختصاص دارد و دفتر دوم، راهبردها و برنامه‌هایی را تشریح می‌کند که در سال ۱۴۰۵ در قالب اهداف هفت‌گانه شورا در استان‌ها دنبال می‌شود.

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه افزود: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تاکنون سه جلسه شورای هماهنگی در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شده و دبیرخانه نیز ۱۵ نشست با دستگاه‌های حاکمیتی و مردمی داشته است. همچنین برای پیشبرد برنامه‌ها، ۶ تفاهم‌نامه با مجموعه‌های مختلف از جمله قرارگاه غرب ارتش، قرارگاه نجف اشرف سپاه، عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، اداره‌کل آموزش‌وپرورش، معاونت عمرانی استانداری و کمیته امداد منعقد شده است.

حجت‌الاسلام قوره‌جیلی با تشریح عملکرد استان در حوزه حفظ قرآن کریم گفت: در بخش حفظ تخصصی، شامل رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن، بیش از ۴۷۶ نفر در آزمون‌های ارزیابی شرکت کرده‌اند. همچنین در آزمون‌های حفظ عمومی قرآن، ۶ هزار و ۷۲۶ نفر حضور داشتند که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۴۹ نفر در ۱۰ رشته آزمونی در سطح استان موفق به کسب قبولی شدند.

وی ادامه داد: از قبول‌شدگان آزمون‌های حفظ عمومی، یک‌هزار و ۶۸۹ نفر مرد و ۳ هزار و ۷۶۰ نفر زن بودند. با توجه به این آمار و نسبت جمعیت استان، کرمانشاه در زمره پنج استان پیشرو کشور در حوزه حفظ قرآن قرار دارد.

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه، اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: در این زمینه، برنامه‌های ویژه قرآنی در مناسبت‌های مختلف، مسابقات با مشارکت صداوسیما، تبلیغات محیطی، اکران محتوای طرح روی بیلبوردها و برگزاری نمایشگاه‌ها در نقاط مختلف استان اجرا شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرآنی ایام اربعین افزود: در پایانه مرزی خسروی نیز موکب شبانه‌روزی «زندگی با آیه‌ها» برپا شد و در کنار آن، محافل قرآنی و تولیدات محتوایی مرتبط با این طرح در دستور کار قرار گرفت. همچنین برنامه‌های شهرستانی مرتبط با طرح‌های امسال در سطح استان پیگیری شده است.

حجت‌الاسلام قوره‌جیلی در بخش دیگری از گزارش خود به ظرفیت تشکل‌ها و مؤسسات قرآنی استان اشاره کرد و گفت: ۷۴ تشکل و مؤسسه قرآنی زیرمجموعه تبلیغات اسلامی، ۷۰ مؤسسه مرتبط با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۴۵۰ خانه قرآن شهری و روستایی در استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه این مجموعه‌ها به حمایت و نظارت منسجم‌تری نیاز دارند، تصریح کرد: پس از دوران کرونا، ضرورت پشتیبانی بیشتر از مؤسسات و خانه‌های قرآن افزایش یافته و لازم است برای تقویت فعالیت‌های آنها و ساماندهی نظارت بر عملکردشان، تصمیم‌های مؤثرتری اتخاذ شود.

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه همچنین از اقدامات انجام‌شده در زمینه تدبر در قرآن خبر داد و اظهار کرد: در دو سال گذشته، برنامه‌های آموزشی این حوزه در قالب کارگاه‌ها، دوره‌های عمومی چهارسطحی و دوره‌های تخصصی تربیت مربی دنبال شده است.

وی افزود: طی این مدت، ۴۱۰ نفر در دوره‌ها و کارگاه‌های تدبر در قرآن شرکت کرده‌اند و یک‌هزار و ۳۶۱ نفر نیز در رشته‌های مختلف این حوزه موفق به کسب قبولی شده‌اند. حاصل این روند، تربیت و تکمیل فرایند آموزشی ۸۰ مربی تدبر در قرآن در استان بوده است.

حجت‌الاسلام قوره‌جیلی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت استادان و مدرسان این حوزه خاطرنشان کرد: در جریان این دوره‌ها، علاوه بر تربیت مربیان، زمینه پرورش مدرس بومی نیز فراهم شده و استان کرمانشاه اکنون ظرفیت مناسبی برای برگزاری دوره تربیت مدرس تدبر در قرآن دارد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های حاکمیتی و مردمی در پیشبرد برنامه‌های قرآنی استان، ابراز امیدواری کرد که با استمرار هم‌افزایی میان مجموعه‌های مسئول، گام‌های مؤثرتری برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و تعمیق تدبر در قرآن برداشته شود.