همايش ملي قنات برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، جلب توجه اقشار مختلف مردم به قنات ، تبيين نقش قنات ها در زندگي اقتصادي و اجتماعي امروز و ضرورت توجه به آن، به عنوان يك منبع مهم اقتصادي ، بررسي و شناخت استفاده كاربردي و امروزي از قنات و لزوم توجه هر چه بيشتر به آن و يافتن راهكارها و برنامه هايي در زمينه جاذبه هاي گردشگري قنات قصبه ( مهم ترين قنات گناباد) ، از جمله محورهايي اعلام شده است كه در اين همايش مورد بررسي قرار مي گيرد .

همچنين راههاي جلب توجه ملي و جهاني به قنات قصبه به عنوان يك سازه عظيم فني ، مطرح شدن قنات قصبه گناباد به عنوان يك اثر مهم تاريخي كشور و تلاش براي ثبت جهاني آن از طريق يونسكو ، بررسي ابعاد فرهنگي ، تاريخي ، تمدني و باستان شناسي قنات ، نيز مواردي هستند كه در همايش مطرح و مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند .

جمع آوري نظرات و تحقيقات علمي محققان و صاحب نظران داخلي و خارجي ، استفاده سازمان هاي مسئول از نتايج تحقيقات در جهت بهره وري مناسب از آنها در راستاي احيا ، مرمت و حفظ آثار تاريخي و همچنين معرفي و مطرح شدن بهتر و بيشتر شهرستان گناباد و قنوات آن از اهداف برگزاري همايش اعلام شده است .

قصبه ، مهم ترين قنات گناباد است كه قدمتي دو هزار ساله دارد كه با300 متر عمق ، 32 كيلومتر طول و 500 حلقه چاه ميراث تمدني عظيم است كه مسئولان برگزاري همايش سعي دارند ، اين قنات را به شايستگي ، به جهانيان معرفي كنند .

استانداري خراسان ، سازمان ميراث فرهنگي كشور ، وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان ايرانگردي - جهانگردي ، برگزاركنندگان همايش هستند كه كميسيون ملي يونسكو ، دبيرخانه همايش بين المللي قنات ، دانشگاه فردوسي ، پژوهشكده اقليم شناسي گنجينه ملي آب و شركت هاي آب منطقه اي يزد و خراسان و ادارات و مراكز آموزش عالي گناباد نيز در برگزاري همايش مشاركت و همكاري خواهند داشت .

گفته شده 140 مقاله به دبيرخانه همايش رسيده و به دليل محدوديت زمان برگزاري همايش ، تنها 50 مقاله برتر برگزيده و در همايش مطرح خواهند شد .

پيش از اين قرار بود همايش ملي قنات آذر ماه سال گذشته برگزار شود كه به دليل عدم استقبال مناسب ، به تعويق افتاد.

