انتقاد از تأخیر صنایع و معادن کرمان در احداث نیروگاه‌ های خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر ذاکری هرندی، در نشست هفتگی بررسی روند پیشرفت نیروگاههای خورشیدی استان کرمان، با ابراز نارضایتی از تداوم تأخیرها و تکرار گزارشهای برخی صنایع اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که در جلسات هفتگی گزارشهای مشابه ارائه شود، اما در عمل پیشرفت ملموس و متناسب با تعهدات اعلام شده مشاهده نشود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاههای خورشیدی در تأمین پایدار انرژی و رفع ناترازی برق استان افزود: روند پیگیری تعهدات باید تغییر کند و تمرکز از گزارشدهی صرف به اجرای عملی پروژهها و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت آنها معطوف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر تشکیل کارگروهی با مشارکت شرکت برق منطقهای، اتاق بازرگانی و دستگاههای متولی صنعت و معدن تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید وضعیت تعهدات شرکتها را بهصورت مستمر رصد کند و تصویری دقیق از میزان پیشرفت واقعی هر پروژه، موانع اجرایی و دلایل تأخیرها ارائه دهد تا تصمیمگیریها بر پایه اطلاعات مستند و قابل راستیآزمایی انجام شود.
ذاکری هرندی، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی صنایع و معادن متعهد، حضور مدیران ارشد شرکتها در جلسات پیگیری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت استان در چارچوب وظایف و اختیارات خود، همراهی با صنایع، پیگیری مطالبات، تأمین سوخت و رسیدگی به درخواستهای این بخش را دنبال کرده و بخشی از ظرفیتها و امکانات استان نیز در اختیار آنها قرار گرفته است؛ بنابراین انتظار میرود شرکتها نیز در قبال تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.
وی افزود: همانگونه که مدیریت استان در برابر رئیسجمهور و مجموعه دولت نسبت به انجام تعهدات خود و تحقق برنامههای توسعه انرژی خورشیدی پایبند است، صنایع و معادن نیز باید تعهداتشان را در قبال استان بهطور جدی دنبال کنند و به مرحله اجرا برسانند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در پایان بر هماهنگی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای تسهیل اجرای طرحها تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها باید با رویکردی مسئولانه و هماهنگ، موانع اداری و اجرایی را در چارچوب قانون برطرف و اجازه ندهند ناهماهنگیها یا تأخیر در پیگیریها، روند احداث نیروگاههای خورشیدی را کند؛ کند.
کرمان-معاون عمرانی استاندار کرمان با انتقاد از تأخیر در اجرای تعهدات صنایع و معادن برای احداث نیروگاههای خورشیدی گفت:صنایع و معادن باید تعهداتشان را در قبال استان بهطور جدی دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر ذاکری هرندی، در نشست هفتگی بررسی روند پیشرفت نیروگاههای خورشیدی استان کرمان، با ابراز نارضایتی از تداوم تأخیرها و تکرار گزارشهای برخی صنایع اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که در جلسات هفتگی گزارشهای مشابه ارائه شود، اما در عمل پیشرفت ملموس و متناسب با تعهدات اعلام شده مشاهده نشود.
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