انتقاد از تأخیر صنایع و معادن کرمان در احداث نیروگاه‌ های خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، در نشست هفتگی بررسی روند پیشرفت نیروگاه‌های خورشیدی استان کرمان، با ابراز نارضایتی از تداوم تأخیرها و تکرار گزارش‌های برخی صنایع اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که در جلسات هفتگی گزارش‌های مشابه ارائه شود، اما در عمل پیشرفت ملموس و متناسب با تعهدات اعلام‌ شده مشاهده نشود.



وی با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تأمین پایدار انرژی و رفع ناترازی برق استان افزود: روند پیگیری تعهدات باید تغییر کند و تمرکز از گزارش‌دهی صرف به اجرای عملی پروژه‌ها و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت آن‌ها معطوف شود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر تشکیل کارگروهی با مشارکت شرکت برق منطقه‌ای، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های متولی صنعت و معدن تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید وضعیت تعهدات شرکت‌ها را به‌صورت مستمر رصد کند و تصویری دقیق از میزان پیشرفت واقعی هر پروژه، موانع اجرایی و دلایل تأخیرها ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات مستند و قابل راستی‌آزمایی انجام شود.



ذاکری هرندی، با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی صنایع و معادن متعهد، حضور مدیران ارشد شرکت‌ها در جلسات پیگیری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت استان در چارچوب وظایف و اختیارات خود، همراهی با صنایع، پیگیری مطالبات، تأمین سوخت و رسیدگی به درخواست‌های این بخش را دنبال کرده و بخشی از ظرفیت‌ها و امکانات استان نیز در اختیار آن‌ها قرار گرفته است؛ بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌ها نیز در قبال تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.



وی افزود: همان‌گونه که مدیریت استان در برابر رئیس‌جمهور و مجموعه دولت نسبت به انجام تعهدات خود و تحقق برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی پایبند است، صنایع و معادن نیز باید تعهداتشان را در قبال استان به‌طور جدی دنبال کنند و به مرحله اجرا برسانند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای تسهیل اجرای طرح‌ها تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید با رویکردی مسئولانه و هماهنگ، موانع اداری و اجرایی را در چارچوب قانون برطرف و اجازه ندهند ناهماهنگی‌ها یا تأخیر در پیگیری‌ها، روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی را کند؛ کند.