به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان با دستور کار بررسی وضعیت تجهیزات و هوشمندسازی مدارس و برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان ، با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: ارتقای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان شهرستان هم در بخش مرکزی( ۱/۳ نمره ) و منطقه دلوار ( ۲/۰۲ نمره ) در سال جاری، موفقیتی ارزشمند و مایه افتخار مردم تنگستان است که نشان‌دهنده تلاش مجموعه آموزش و پرورش و ضرورت تداوم برنامه‌ریزی‌های اصولی برای بهبود کیفیت آموزشی است.

وی با قدردانی از تلاش فرهنگیان، مدیران مدارس و دانش‌آموزان افزود: دستیابی به نتایج مطلوب آموزشی مستلزم تعیین اهداف روشن، برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر است و خوشبختانه در دو منطقه آموزش و پرورش شهرستان شاهد موفقیت‌های ارزشمندی در این زمینه بوده‌ایم که شایسته تقدیر است و انتطار دارم این دست اوردها در سال جاری نیز بیشتر از گذشته ادامه یابد.

فرماندار تنگستان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های آموزشی و هوشمندسازی مدارس، بیان کرد: تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مناسب دنبال شود، در همین راستا، امسال نیز از طریق کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اعتباراتی برای این حوزه اختصاص داده ایم و پیگیری‌ها و مکاتبات لازم برای تأمین و تقویت امکانات آموزشی نیز ادامه خواهد داشت.

سلیمانی همچنین با اشاره به اهمیت گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، این مناسبت را یادآور تاریخ، هویت و فرهنگ ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌های این روز باید با محتوای مناسب، نشاط‌آفرین و متناسب با فضای دانش‌آموزی برگزار شود تا زمینه حضور پرشور نسل جوان و آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم و ارزش‌های این مناسبت فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: محوریت برنامه‌های این روز باید دانش‌آموزان باشند و لازم است با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه مشارکت گسترده آنان و سایر اقشار مردم در این مراسم فراهم شود.

فرماندار تنگستان در پایان با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی شهرستان گفت: همه ی دستگاههای اجرایی ، شهرداران و دهیاران باید در کنار مجموعه آموزش و پرورش باشند و با همکاری و پشتیبانی لازم، در برگزاری هرچه بهتر مراسم‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی و دانش‌آموزی مشارکت کنند.