به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسین راجی، پژوهشگر حوزوی و کارشناس دینی شامگاه شنبه در مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در سخنانی با اشاره به موانع شکل‌گیری روحیه جهاد و مقاومت، دنیاطلبی و گسترش فساد و فحشا را از عوامل تضعیف‌کننده ایستادگی جوامع دانست و اظهار کرد: جامعه‌ای که درگیر دنیاطلبی و غفلت از ارزش‌های معنوی شود، به‌تدریج توان مقاومت و مقابله با دشمن را از دست می‌دهد.

وی با استناد به آیه ۱۷ سوره اعراف و روایت امام باقر (ع) درباره حمله شیطان از چهار جهت، گفت: فراموشی آخرت، ثروت‌اندوزی و بخل، ایجاد شبهه و تردید در دین و گسترش فساد و فحشا، از مسیرهایی است که شیطان برای منحرف‌کردن انسان در پیش می‌گیرد.

این کارشناس دینی با بیان اینکه فساد اخلاقی می‌تواند اراده جمعی برای ایستادگی را تضعیف کند، تصریح کرد: جوانی که تمام ظرفیت‌های فکری و روحی او درگیر عیاشی و فساد شود، نمی‌تواند آن‌گونه که باید در میدان مقاومت و دفاع از ارزش‌ها نقش‌آفرینی کند.

تهاجم فرهنگی و تلاش برای شکستن مقاومت

راجی با اشاره به شیوه‌های جنگ فرهنگی در کنار تهاجم نظامی اظهار کرد: دشمن برای تضعیف ملت‌ها تنها به ابزارهای نظامی متکی نیست و با بهره‌گیری از رسانه، ترویج ابتذال و عادی‌سازی ناهنجاری‌های اخلاقی، درصدد تغییر باورها و سست‌کردن اراده جوامع است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تحولات فلسطین، پاناما و عراق مدعی شد: در مقاطع مختلف، از جمله حمله رژیم صهیونیستی به بخش‌هایی از فلسطین در سال ۲۰۰۲ و حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، از پخش گسترده فیلم‌های مبتذل برای تأثیرگذاری بر جامعه و تضعیف روحیه مقاومت استفاده شده است.

این پژوهشگر حوزوی با اشاره به نقش رسانه‌های معاند در ترویج ابتذال گفت: امروز نیز ده‌ها و صدها رسانه با تولید و انتشار محتوای مبتذل، مخاطبان ایرانی را هدف قرار داده‌اند و برخی از این شبکه‌ها حتی مقدسات و ارزش‌های خانوادگی را به تمسخر می‌گیرند.

راجی تأکید کرد: تهاجم نظامی با موشک، تانک، سر و صدا و تخریب همراه است، اما تهاجم فرهنگی ممکن است بی‌صدا و تدریجی پیش برود و به همین دلیل، شناخت ابعاد و شیوه‌های آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجاب را نباید مسئله‌ای تک‌بعدی دید

وی با اشاره به موضوع حجاب و نسبت آن با جنگ فرهنگی بیان کرد: مسئله حجاب را نباید تنها در چارچوب پوشش ظاهری بررسی کرد، بلکه باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اهدافی را که دشمن از ترویج بی‌حجابی و برهنگی دنبال می‌کند، مورد توجه قرار داد.

این کارشناس دینی با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تبیین منطق استعمار در حوزه زن، گفت: در دیدارها و سخنرانی‌های مختلف بر این موضوع تأکید شده است که به‌جای اکتفا به بیان احساسات، باید منطق و اهداف پشت پرده جریان‌های فرهنگی برای مردم روشن شود.

راجی با اشاره به بیانات ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام، درباره حرام شرعی و سیاسی بودن کشف حجاب، خاطرنشان کرد: باید نسبت به نقش دشمن در این عرصه آگاهی‌بخشی کرد و اجازه نداد مسائل فرهنگی بدون شناخت زمینه‌ها و اهداف آن مورد غفلت قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توان اقناعی فعالان فرهنگی گفت: اگر در مواجهه با جوانان و نوجوانان صرفاً به تذکر و بیان احکام بسنده کنیم، بدون آنکه پاسخ روشنی برای پرسش‌های آنان داشته باشیم، نمی‌توان انتظار اثرگذاری عمیق داشت.

اقناع نسل جوان نیازمند شناخت علمی است

این پژوهشگر حوزوی با اشاره به ضرورت گفت‌وگو با جوانان درباره حجاب اظهار کرد: باید این آمادگی وجود داشته باشد که در دانشگاه‌ها و مدارس، با دانشجویان و دانش‌آموزانی که پرسش یا نقدی درباره حجاب دارند، وارد گفت‌وگو شویم و با استدلال و منطق، آنان را به درک دقیق‌تری از این مسئله برسانیم.

وی با بیان اینکه شناخت پژوهش‌های علمی در حوزه زن و حجاب می‌تواند به تقویت محتوای گفت‌وگوها کمک کند، افزود: برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل جوان باید از ظرفیت مطالعات و تحقیقات بهره گرفت و موضوعاتی مانند شیءانگاری زنان و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن را به‌درستی شناخت.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با جنگ شناختی به آمادگی فکری و محتوایی نیاز دارد، تصریح کرد: نمی‌توان در برابر پیچیدگی‌های جنگ فرهنگی با ابزارهای ضعیف و استدلال‌های ناکافی ایستاد، بلکه باید محتوای اقناعی و روش‌های اثرگذار برای ارتباط با نسل جوان فراهم شود.

این کارشناس دینی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره جایگاه زن در جوامع گفت: در یک الگو، زن مورد تحقیر و ظلم قرار می‌گیرد و در الگویی دیگر، به ابزاری برای تأمین منافع اقتصادی و سودآوری تبدیل می‌شود.

راجی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید الگوی سومی از زن را تبیین کند، اظهار کرد: این الگو نه بر تحقیر زن استوار است و نه بر استفاده ابزاری از او، بلکه بر کرامت و جایگاه انسانی زن تأکید دارد.

وی با اشاره به پیوند میان منافع اقتصادی و ترویج برخی رفتارهای آسیب‌زا در جوامع غربی گفت: نظام سرمایه‌داری در مواردی برای افزایش سود، از ابزارهای تبلیغاتی و روان‌شناختی برای تغییر سبک زندگی زنان استفاده کرده است.

این پژوهشگر حوزوی با اشاره به تجربه ترویج مصرف دخانیات در میان زنان آمریکا افزود: در نمونه‌هایی از تبلیغات تجاری، برای شکستن تابوی مصرف سیگار میان زنان، از برنامه‌های تبلیغاتی و حتی پرداخت پول به برخی افراد برای ترویج این رفتار استفاده شده است.

راجی همچنین با اشاره به تحولات فرهنگی در دوره پهلوی، ترویج فساد و بی‌بندوباری را از موضوعاتی دانست که باید در بررسی زمینه‌های اجتماعی آن دوره مورد توجه قرار گیرد.

تقویت ایمان و پدافند فرهنگی ضرورت دارد

وی با بیان اینکه مقابله با تهاجم فرهنگی به مسئولیت‌پذیری مجموعه‌های مختلف نیاز دارد، گفت: بخشی از این مأموریت بر عهده مسئولان فرهنگی است تا با تقویت پدافند فرهنگی، برای مقابله با جریان‌های مخرب برنامه‌ریزی کنند و بخش دیگر نیز به گفت‌وگو، تبیین و فعالیت‌های اقناعی بازمی‌گردد.

راجی با تأکید بر نقش ایمان مردم در اقتدار کشور خاطرنشان کرد: دشمن علاوه بر توان موشکی، پهپادی و پدافندی ایران، از ایمان و باورهای مردم نیز نگران است و تقویت این سرمایه معنوی باید در کانون توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی جامعه اسلامی در دوران پس از واقعه عاشورا و رواج برخی مظاهر فساد و بی‌بندوباری در آن دوره گفت: نباید از تأثیر انحرافات اخلاقی و فاصله‌گرفتن جامعه از ارزش‌های دینی بر سرنوشت ملت‌ها غفلت کرد.

این کارشناس دینی در پایان، گسترش فساد و فحشا را از موانع مهم پایداری اجتماعی دانست و تأکید کرد: تلاش برای صیانت از جامعه در برابر آسیب‌های فرهنگی و تقویت ایمان و آگاهی نسل جوان، بخشی از مسئولیت جهادی امروز در مسیر حفظ ارزش‌های دینی و روحیه مقاومت است.