به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه که با حضور دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه و جمعی از ائمه جمعه، فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تأکید بر نقش قرآن در سعادت فردی و اجتماعی اظهار کرد: نجات انسان از مشکلات و گرفتاری‌ها در گرو تمسک به قرآن کریم و جاری‌کردن آموزه‌های آن در زندگی، رفتار و تصمیم‌گیری‌هاست.

وی افزود: اگر جامعه به‌دنبال برخورداری از آرامش، عزت و سعادت دنیوی و اخروی است، باید قرآن را مبنای اخلاق، کردار و عملکرد خود قرار دهد و آموزه‌های آن را در عرصه‌های مختلف زندگی به کار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مسئولیت کارگزاران نظام در ترویج فرهنگ قرآنی تصریح کرد: قرآنی‌شدن جامعه نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست؛ خانواده‌ها در تربیت فرزندان، معلمان در مدارس، استادان در دانشگاه‌ها و مسئولان و متولیان فرهنگی در سطح جامعه، هرکدام وظیفه دارند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

حبیبی با بیان اینکه تدبر و تعمق در قرآن می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد، گفت: گسترش فعالیت‌های قرآنی، سرمایه‌گذاری برای ارتقای معنوی جامعه و تقویت بنیان‌های اخلاقی نسل آینده است؛ چراکه فرزندان ما از میزان توجه امروز جامعه به مسائل فرهنگی، دینی و قرآنی تأثیر می‌پذیرند.

وی با اشاره به اهمیت همدلی و هماهنگی در مدیریت استان خاطرنشان کرد: آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با حمایت از مدیران اجرایی در تقویت وحدت و انسجام استان نقش دارند و این همراهی زمینه مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و قرآنی فراهم کرده است.

استاندار کرمانشاه همچنین از انتخاب یک حافظ بین‌المللی قرآن به‌عنوان مشاور قرآنی خود خبر داد و افزود: این انتصاب در آغاز مسئولیت بنده انجام شد و نشان‌دهنده توجه به جایگاه فعالیت‌های قرآنی در برنامه‌های مدیریتی استان است.

حبیبی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای برنامه‌های قرآنی اظهار کرد: فعالیت‌های این حوزه نباید صرفاً به برگزاری مناسبت‌ها و مسابقات محدود شود. این برنامه‌ها اهمیت دارند، اما هدف اصلی باید گسترش آموزه‌های قرآنی در زندگی روزمره و تقویت ارزش‌هایی همچون صداقت، مسئولیت‌پذیری، مهربانی، عدالت‌خواهی و وحدت باشد.

وی ادامه داد: هر اندازه این ارزش‌ها در جامعه تقویت شود، آثار فرهنگ قرآنی و دینی در زندگی مردم بیشتر نمایان خواهد شد و زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز فراهم می‌شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تنوع قومی و مذهبی استان گفت: حضور پیروان مذاهب و گرایش‌های مختلف دینی، از جمله اهل سنت، اهل حق و تشیع، ضرورت توجه به آموزه‌های وحدت‌بخش قرآن را دوچندان می‌کند؛ زیرا معارف قرآنی می‌تواند زمینه تقویت برادری، همدلی و انسجام میان اقشار مختلف جامعه را فراهم سازد.

حبیبی مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و محافل مردمی را از ظرفیت‌های مهم ترویج فرهنگ قرآنی دانست و افزود: این مراکز باید به پایگاه‌هایی پویا و اثرگذار برای آموزش و گسترش معارف قرآن تبدیل شوند. در همین راستا، حدود یک ماه پیش نیز با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، از یک مؤسسه فرهنگی و قرآنی در محله دولت‌آباد کرمانشاه بازدید شد و بر تقویت آن با مشارکت شهرداری و سایر دستگاه‌ها تأکید شد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه چنین مراکزی در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای شهرها، خاطرنشان کرد: حضور فرمانداران و شهرداران در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است و انتظار می‌رود برنامه‌های مصوب شورا با جدیت در سطح شهرستان‌ها دنبال شود.

استاندار کرمانشاه در پایان بر ضرورت هدف‌گذاری برای گسترش فرهنگ قرآنی در همه سطوح تأکید کرد و گفت: باید برای شکل‌گیری شهرها و روستاهای قرآنی، دستگاه‌های قرآنی و خانواده‌های قرآنی برنامه‌ریزی کنیم تا آموزه‌های قرآن بیش از پیش در زندگی مردم جاری شود.