به گزارش خبرنگار مهر، نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی ویژه‌برنامه‌های ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) عصر شنبه با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان، نمایندگان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی از فعالان فرهنگی، مدیران هیئت‌ها و برگزارکنندگان اجتماعات مذهبی برگزار شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان گفت: این نشست با هدف ساماندهی مراسم عزاداری، ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان هیئت‌های عزاداری و نهادهای تبلیغی برگزار شد و حاضران درباره نحوه برگزاری اجتماعات مذهبی، مراسم شب‌های سوگواری و چگونگی اجرای عزاداری‌های خیابانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حجت‌الاسلام سعید توکلیان بیان کرد: از محورهای اصلی این نشست ، برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم اجتماعات عزاداری در شب‌های ایام فاطمیه، تقویت تعامل و همکاری میان هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای اجرای باشکوه‌تر مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) بود.

برگزاری ۹ شب اجتماع عزاداری با مسئولیت هیئت‌های مذهبی

بر اساس مصوبات این نشست، مراسم عزاداری ایام فاطمیه در دو دوره برنامه‌ریزی شده است؛ به‌گونه‌ای که در ایام فاطمیه اول، چهار شب و در ایام فاطمیه دوم، پنج شب مراسم برگزار خواهد شد.

بر این اساس، هر شب مسئولیت برگزاری و مدیریت اجتماع عزاداری در میدان حافظ برازجان به یکی از هیئت‌های فعال مذهبی واگذار می‌شود تا ضمن ایجاد نظم در برگزاری مراسم، از تداخل برنامه‌ها جلوگیری و زمینه مشارکت و بهره‌مندی عادلانه هیئت‌های مذهبی از ظرفیت اجتماعات فراهم شود.

همچنین مقرر شد مسئولیت تأمین و هماهنگی بخش‌های مختلف مراسم، از جمله قاری قرآن، سخنران، مداح و مجری، بر عهده هیئتی باشد که مسئولیت برگزاری اجتماع آن شب را پذیرفته است.

حرکت دسته‌های عزاداری در شب‌های شهادت به سمت میدان حافظ

از دیگر مصوبات این نشست، برگزاری حرکت دسته‌های عزاداری در هر دو شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مطابق روایت اول و دوم، به سمت میدان حافظ برازجان است.

این برنامه با هدف تقویت حضور مردمی در مراسم سوگواری، انسجام‌بخشی به حرکت دسته‌های عزاداری و فراهم‌کردن زمینه برگزاری اجتماعات منظم و باشکوه مذهبی پیش‌بینی شده است.

برگزاری مراسم روز شهادت دوم پیش از نماز جمعه

همچنین با توجه به اینکه روز شهادت دوم حضرت فاطمه زهرا (س) در سال جاری با روز جمعه و زمان برگزاری نماز جمعه هم‌زمان شده است، مقرر شد مراسم عزاداری این روز پیش از اقامه نماز جمعه در مصلای برازجان برگزار شود.

برگزارکنندگان این نشست بر استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی و برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری مراسم تأکید کردند تا اجتماعات عزاداری ایام فاطمیه با نظم بیشتر و کیفیت مطلوب‌تری برگزار شود.