به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به محضر امام عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و حاضران، از حضور مسئولان و فعالان این حوزه در جلسه قدردانی کرد.

وی همچنین از حضور حجت‌الاسلام حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان و امام جمعه این شهر و دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور، قدردانی کرد و از استاندار کرمانشاه و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به‌دلیل پیگیری و همراهی در برگزاری این نشست تشکر کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به حضور ائمه جمعه، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان اظهار کرد: برگزاری چنین جلسه‌ای با این سطح از مشارکت مسئولان، به‌ویژه با محوریت قرآن کریم، کمتر اتفاق می‌افتد و این حضور نشان‌دهنده اهمیت فعالیت‌های قرآنی در نگاه مدیران استان است.

آیت الله غفوری با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها و مصوبات به اقدامات اجرایی افزود: طرح‌ها، ساختارها و برنامه‌هایی که در اسناد و جزوه‌های شورا پیش‌بینی شده‌اند، از پشتوانه کارشناسی و فکری برخوردارند، اما اگر برای اجرای آن‌ها در میدان عمل تدبیر نشود و دستگاه‌ها پای کار نیایند، همه این برنامه‌ها روی کاغذ باقی می‌مانند و نتیجه ملموسی نخواهند داشت.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره فعالیت‌های قرآنی استان تصریح کرد: موفقیت آموزش‌وپرورش کرمانشاه در تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های حفظ قرآن کشور، نشان می‌دهد که استان از ظرفیت انسانی و اجتماعی مناسبی برای اجرای برنامه‌های قرآنی برخوردار است و نوجوانان و جوانان نیز آمادگی مشارکت در این مسیر را دارند؛ به شرط آنکه زمینه لازم برای فعالیت آن‌ها فراهم شود.

امام جمعه کرمانشاه، تربیت معلمان تدبر در قرآن کریم، اجرای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، راه‌اندازی پایگاه‌های قرآنی محله و ایجاد و اداره مدارس حفظ قرآن را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ساختار شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی برشمرد و گفت: این طرح‌ها زمانی به نتیجه می‌رسند که در آخرین حلقه اجرا، یعنی شهرها، روستاها و متن زندگی مردم، عملیاتی شوند.

آیت الله غفوری ادامه داد: برای تحقق اهداف قرآنی باید همه دستگاه‌ها با رویکردی خالصانه، مردم‌محور و همراه با همدلی وارد عمل شوند و اجرای برنامه‌ها را به سطح جامعه بکشانند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در نشست‌های سال‌های آینده، گزارش‌هایی پربارتر و نتایجی امیدوارکننده‌تر از اقدامات انجام‌شده ارائه شود.

وی با اشاره به نقش مسئولان شهرستانی در پیشبرد این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: فرمانداران، ائمه جمعه، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و ادارات شهرستانی آن، در حمایت از فعالیت‌های قرآنی مسئولیت مهمی بر عهده دارند و انتظار می‌رود این همراهی با جدیت بیشتری ادامه یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه ضمن قدردانی از تلاش مسئولان و مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه قرآن تأکید کرد: با وجود اقدامات ارزشمند انجام‌شده، انتظار می‌رود شاهد جهشی معنادار و گسترده در فعالیت‌های قرآنی استان باشیم و برنامه‌های تدوین‌شده برای شوراهای شهرستانی با جدیت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

آیت الله غفوری در پایان از مجموعه‌های مردم‌نهاد و افرادی که با رویکردی داوطلبانه، خیرخواهانه و ایثارگرانه برای ترویج فرهنگ قرآن کریم تلاش می‌کنند، قدردانی کرد و خواستار تداوم مشارکت و هم‌افزایی همه بخش‌ها برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان شد.