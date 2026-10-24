فرماندار دیّر: معطلی ۲ ساله پروژه مجتمع فرهنگی هنری نفت قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیّر با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به نهمین سرشماری عمومی کشور، اظهار کرد: این سرشماری با مشارکت فعال اعضای ستاد، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط به‌صورت متقن و دقیق در شهرها و روستاها به انجام می‌رسد و آمار استخراج‌شده مبنای اصلی برنامه‌ریزی، تخصیص عادلانه اعتبارات ملی و استانی و توزیع منابع به شمار می‌رود.

فرماندار دیّر با تأکید بر اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی، خاطرنشان کرد: این مناسبت بهترین فرصت برای واکاوی و تشریح جنایات ضدحقوق‌بشری استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به فضاهای آموزشی نظیر مدرسه شجره طیبه و مجموعه‌های ورزشی است و مجموعه‌های آموزشی باید این مفاهیم را برای نسل نوجوان به روشنی تبیین کنند.

تدابیر اجرایی بزرگداشت ۱۳ آبان

وی درباره تدابیر اجرایی بزرگداشت ۱۳ آبان گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام پذیرفته که علاوه بر برگزاری راهپیمایی باشکوه در روز ۱۳ آبان، تجمع شبانه نیز با هم‌افزایی شورای تأمین، آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رهنمودهای امام‌جمعه محترم برگزار شود.

رئیس شورای اداری شهرستان دیّر با گرامیداشت ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، بر لزوم تشکیل جلسات مستمر این شورا تأکید کرد و گفت: در این شورا باید به تقویت نقاط قوت فرهنگی شهرستان اهتمام ورزیده و راهکارهای کارشناسی جهت اصلاح برخی الگوها و آسیب‌های فرهنگی موجود در سطح شهرها و روستاها تدوین و اجرایی شود.

وی همچنین با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی، خواستار توجه بیشتر شهرداران در ایفای تعهدات مالی و واریز سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها شد و عنوان کرد: کتابخانه عمومی بندر دیّر یکی از غنی‌ترین مراکز در حوزه منابع علوم انسانی است و می توان برخی کلاس‌های درسی نظیر تاریخ، جغرافیا و جامعه‌شناسی در محیط این کتابخانه برگزار شود.

فرماندار شهرستان دیّر حضور نوجوانان در کتابخانه‌ها و کانون‌های پرورش فکری را عامل تلطیف روح و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: افزایش آمار پرونده‌ها در مراجع قضایی و انتظامی ناشی از کم‌کاری در توسعه فضاهای فرهنگی و تربیتی است و سوق دادن نسل جوان به سمت دانایی، ضامن کاهش چشمگیر ناهنجاری‌ها و تقویت قانون‌مداری خواهد بود.

رشد ۵۰ درصدی رتبه‌های زیر هزار دانش‌آموزان شهرستان دیّر در کنکور

سجادی با ابراز خرسندی از رشد ۵۰ درصدی رتبه‌های زیر هزار دانش‌آموزان شهرستان دیّر در کنکور سراسری، این توفیق را کافی ندانست و تصریح کرد: با توجه به پیشینه درخشان علمی منطقه، اداره آموزش و پرورش موظف است با نظارت دقیق، برپایی کلاس‌های تقویتی و کارگاه‌های آموزشی، گام‌های مؤثری را در راستای ارتقای کیفیت آموزشی در سال تحصیلی جاری بردارد.

وی با گرامیداشت روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی متذکر شد: همان‌گونه که شاهنامه قله نظم فارسی است، تاریخ بیهقی نیز قله نثر فارسی به شمار می‌آید؛ آشنایی آینده‌سازان با مفاخری چون فردوسی، بیهقی، سعدی، مولانا، خیام، عطار و حافظ، هویت فرهنگی و تمدنی آنان را تعمیق می‌بخشد و باید در کانون برنامه‌های تربیتی قرار گیرد.

سجادی با ارج نهادن به اقدامات رئیس کل دادگستری استان و مجموعه دادگستری شهرستان در جایگاه مدعی‌العموم، به مدیران اجرایی تأکید کرد: مدیران نباید منتظر ورود دستگاه قضایی بمانند، بلکه باید شخصاً جاهایی که مشکل وجود دارد، ورود کنند و آن مسئله را حل کنند. نقاط حادثه‌خیز معابر شهری و جاده‌های مواصلاتی را شناسایی کرده و برای اصلاح هندسی، نصب علائم و خط‌کشی اقدام کنند؛ ضمن آنکه در مباحث حقوقی بیت‌المال نیز تصمیمات باید بر پایه طمأنینه و تدبیر اتخاذ شود.

وی با انتقاد شدید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بخاطر معطلی پروژه بهسازی مجتمع فرهنگی و هنری نفت دیّر گفت: علی‌رغم پیشرفت فیزیکی بین ۹۵ تا ۹۸ درصدی و تأمین اعتبار، این پروژه به دلیل اختلاف اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیمانکار نزدیک به دو سال راکد مانده است؛ اداره ارشاد موظف است با پیگیری میدانی و مستمر، موانع این طرح را سریعاً مرتفع و سالن را به بهره‌برداری برساند.

سجادی، با انتقاد از برخی اظهارات در تریبون‌ها اظهار داشت: متأسفانه گاهی نکاتی را از تریبون‌ها می‌شنویم که انگار در این شهرستان کاری انجام نشده است؛ اولا صاحبان تریبون‌ها باید درک کنند شرایط کشور خاص است، ما در جنگ، تحریم ظالمانه و محاصره اقتصادی هستیم و دولت با تمام هم‌وغم در حال مدیریت این اوضاع است

وی با اشاره به مطالبه‌گری درباره دستگاه ام‌آرآی و هزینه سنگین ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی آن افزود: چرا در دوران وفور نعمت این مطالبه مطرح نمی‌شد که دیّر ام آر آی می‌خواهد؟ این دستگاه با کدام منابع مالی و توجیه اقتصادی و علمی باید راه‌اندازی شود؛ با توجه به فضای موجود، هزینه‌های سنگین نیروی انسانی و نگهداری، در حال حاضر برای شهرستان توجیه‌پذیر نیست. باید حواسمان باشد خودمان صحبتی نکنیم که مبنای سوءاستفاده دشمن شود.

وی با اشاره به اینکه با وجود محدودیت منابع مالی، پروژه‌های متعددی در شهرستان فعال است، تأکید کرد: پروژه محور آبدان به دوراهک، محور بردخون به دیّر، میدان شهنیا، پروژه اسکله خورخان، مدارس فارابی، فاطمه زهرا (س) و شهید سلیمانی، خط انتقال برق ۳۲ و آب‌شیرین‌کن دیّر همگی فعال‌اند؛ همچنین پروژه‌های شهرداری‌های دیّر، آبدان، بردخون، بردستان و دوراهک در حال انجام است. این‌ها را باید به مردم بگوییم تا بدانند در شهرستان کار انجام می‌شود.

فرماندار دیّر با یادآوری تقسیمات جغرافیایی شهرستان شامل پنج شهر و سه بخش، خواستار حضور میدانی مدیران در تمام مناطق شد و تأکید کرد: رؤسای دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت سلسله‌مراتب، هماهنگی کامل با بخشداران را در دستور کار قرار دهند و از ارتباطات کارشناسی خارج از این چارچوب پرهیز کنند.

وی با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل بر تقویت پایش‌های تصویری، حفاظت فیزیکی و اسناد اداری تأکید و با اشاره به پایش سهمیه آرد تصریح کرد: سهمیه آرد خانوارهای ساکن در روستاها کماکان برقرار است. علت قطعی یا انسداد برخی سهمیه‌ها مربوط به افرادی است که با وجود داشتن سهمیه آرد روستایی، به‌صورت مستمر نان خود را از نانوایی‌های شهر تهیه کرده یا هم‌زمان از هر دو بخش شهری و روستایی سهمیه می‌گرفتند؛ لذا این پایش سامانه‌ای صرفاً جهت جلوگیری از سوءاستفاده، مدیریت مصرف و رعایت قانون صورت گرفته است.