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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

تأکید سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت ساماندهی ارگ جهانی بم

تأکید سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت ساماندهی ارگ جهانی بم

بم- رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور بر ضرورت حمایت از پروژه‌های فرهنگی، ورزشی و ساماندهی ارگ جهانی بم بر اساس ضوابط یونسکو تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله ایوبی، شامگاه شنبه در حاشیه نشست با مسئولان محلی شهرستان بم با ابراز خرسندی از حضور در این خطه تاریخی اظهار داشت: دیدار از این دیار و مردمان آن همیشه با اشتیاق و افتخار انجام می‌شود. نام کرمان و بم برای همه دنیا شناخته شده است و بخشی از هویت، شناسنامه و تاریخ ما در زیر خاک یا بر روی خاک این دیار برافراشته است؛ لذا کرمان و بم برای ما بسیار ارزشمند و گران‌بها هستند.

وی افزود: در نشست امروز که با حضور فرمانداران و شهرداران شهرهای مختلف استان برگزار شد، مسائل، مشکلات و برنامه‌های منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان کرمان، استانی تاریخی، میراثی و فرهنگی و بخشی از شناسنامه و هویت کشور است، برنامه‌های ویژه‌ای برای حوزه فرهنگ آن در دستور کار قرار دارد.

ایوبی، با اشاره به طرح‌های در دست اقدام تصریح کرد: از راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» گرفته تا رسیدگی به مشترکات فرهنگی، تکمیل ورزشگاه‌های نیمه‌تمام و آوردن برنامه‌های بزرگ ملی به این استان، از جمله مباحثی بود که پیرامون آن‌ها گفتگو شد و قطعاً پیگیری خواهد شد تا این استان و به‌ویژه شهر بم به جایگاه واقعی خود در سطح ملی و جهانی دست یابد.

رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای ساماندهی ارگ تاریخی بم گفت: در ادامه برنامه‌ها، عازم بازدید از ارگ بم هستیم؛ این اثر تاریخی هم‌ اکنون به همراه منظر فرهنگی خود در سطح جهان شناخته‌شده و به ثبت جهانی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی ارگ بم بر اساس ضوابط یونسکو یکی از اولویت‌های اصلی ماست؛ چرا که مطمئن هستیم این اثر باشکوه می‌تواند عامل بسیار مهمی در جذب گردشگران فرهنگی از سراسر ایران و جهان به این منطقه باشد.

کد مطلب 6988521

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