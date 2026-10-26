حجت‌الاسلام سید مهدی هدایتی در گفت وگو با خبرنگار مهر آشنایی با شهید محمداسماعیل شکوری را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای ورود به حوزه علمیه عنوان کرد؛ تصمیمی که به گفته او، با تشویق این شهید و تأثیرپذیری از منش و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی وی شکل گرفت.

وی افزود: شهید شکوری علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، در حوزه علمیه نیز تحصیل می‌کرد و نسبت به مسائل اعتقادی جوانان و مقابله با جریان‌های انحرافی دغدغه داشت.

حجت‌الاسلام هدایتی با اشاره به شهادت این دوست و همراه خود در عملیات کربلای ۴ بیان کرد: پس از انتقال پیکر شهید به معراج شهدا، با خود عهد کردم مسیری را که او برایم ترسیم کرده بود، ادامه دهم و تحصیل در حوزه علمیه را به سرانجام برسانم.

ارتباط مستقیم با مردم؛ از اولویت‌های مسئولیت امامت جمعه

امام جمعه تنکابن با اشاره به حجم مراجعات مردمی به دفتر خود گفت: بخش قابل‌توجهی از برنامه روزانه به رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات مردم اختصاص دارد که از مسائل معیشتی و نیازهای مالی تا مشکلات اداری و قضایی را شامل می‌شود.

وی افزود: حضور در مساجد مناطق مختلف و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستقیم با مردم از دیگر برنامه‌های من است و این دیدارها زمانی اثربخشی بیشتری دارد که مسئولان شهرستان نیز در کنار مردم حضور پیدا کنند.

حجت‌الاسلام هدایتی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران تصریح کرد: حضور میدانی مسئولان و شنیدن بی‌واسطه مشکلات شهروندان می‌تواند به پیگیری مسائل و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

ضرورت حضور مسئولان در کنار مردم

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به حضور مردم تنکابن در تجمعات اخیر اظهار کرد: حضور مردم در این اجتماعات، پیام روشنی از همراهی و حمایت آنان داشت و از نظر اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بود.

امام جمعه تنکابن ضمن قدردانی از مردم و مداحان حاضر در این تجمعات، به انتقاد از حضور کمرنگ برخی مسئولان شهرستان اشاره کرد و گفت: مدیران باید در موقعیت‌های حساس در کنار مردم باشند و مسئولیت خود را به حضور در جلسات و برنامه‌های رسمی محدود نکنند.

وی افزود: مردم انتظار دارند مسئولان را در میان خود و در حال پیگیری مسائل و دغدغه‌های جامعه ببینند.

تأکید بر نقش جوانان در آینده کشور

حجت‌الاسلام هدایتی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی نسل جوان برای پذیرش مسئولیت‌های آینده، بر اهمیت سه مؤلفه تحصیل، تهذیب و ورزش تأکید کرد و گفت: پیشرفت علمی کشور و دستیابی به توانمندی‌های راهبردی، از جمله در حوزه‌های موشکی و فناوری هسته‌ای، به ظرفیت علمی و تلاش جوانان وابسته است.

وی افزود: تربیت نسلی برخوردار از دانش، اخلاق و روحیه مسئولیت‌پذیری باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قرار گیرد و مسئولان، معلمان و استادان دانشگاه نیز باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی جوانان را فراهم کنند.

امام جمعه تنکابن همچنین با اشاره به اهمیت پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات دانش‌آموزان، همکاری روحانیون و فرهنگیان در مدارس را مؤثر دانست و بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی، از جمله طرح امین، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام هدایتی با اشاره به اهمیت مطالعه در انجام وظایف دینی و اجتماعی گفت: با وجود تعدد مسئولیت‌ها، تلاش می‌کنم از فرصت‌های محدود روزانه برای مطالعه و استفاده از منابع علمی بهره ببرم.

وی افزود: موضوع خطبه نخست نماز جمعه را از ابتدای هفته مشخص می‌کنم، اما انتخاب موضوع خطبه دوم را به روزهای پایانی هفته موکول می‌کنم تا مسائل روز و شرایط جامعه نیز در محتوای آن مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه تنکابن در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای کشور و انتقال مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده اظهار کرد: جوانان باید با تلاش علمی، رشد اخلاقی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهند.

وی افزود: نسل جدید باید بداند که برای حفظ و تقویت ایران، تلاش‌ها و فداکاری‌های فراوانی صورت گرفته است؛ از این رو، باید این امانت را با توانمندی بیشتر به نسل‌های بعدی بسپارد.

حجت‌الاسلام هدایتی ابراز امیدواری کرد که تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، پیشرفت علمی و پایبندی اخلاقی در میان جوانان، زمینه‌ساز حفظ دستاوردهای کشور و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.