به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه شنبه در آیین تجلیل از هنرمندان و دست‌اندرکاران نمایشگاه روز ملی روستا و عشایر، با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و دهه فاطمیه، بر نقش فرهنگ و هنر در حفظ هویت دینی و ملی تأکید کرد.

وی فرهنگ فاطمی را از مؤلفه‌های مهم هویت ایرانی ـ اسلامی برشمرد و اظهار کرد: حجاب و عفاف، آیین‌های محلی و هنرهای بومی، بخشی از سرمایه فرهنگی جامعه به شمار می‌روند و صیانت از این میراث، مشارکت و همراهی هنرمندان را می‌طلبد.

فرماندار ساری با اشاره به پیشینه مذهبی و فرهنگی مازندران به‌عنوان دیار علویان افزود: هنرمندان می‌توانند با معرفی جلوه‌های فرهنگی و هنری این خطه، زمینه آشنایی نسل جوان با میراث گذشتگان و انتقال آن به آیندگان را فراهم کنند.

اسکندرنیا همچنین با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید، فرهنگ فاطمی را فرهنگی مبتنی بر ایستادگی در برابر استکبار، دفاع از استقلال کشور و پاسداری از عزت ملی توصیف کرد و یادآور شد که شهدا با فداکاری خود در مسیر حفظ این ارزش‌ها گام برداشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رویکرد توسعه‌محور استاندار مازندران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای معرفی توانمندی‌ها و قابلیت‌های روستاها و جوامع عشایری تأکید کرد.

در پایان این آیین، از هنرمندان و عوامل اجرایی نمایشگاه روز ملی روستا و عشایر با اهدای لوح سپاس و هدایا قدردانی شد.