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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

بارش‌های پراکنده و وزش باد در راه ایلام؛ دمای هوا پایدار می‌ماند

بارش‌های پراکنده و وزش باد در راه ایلام؛ دمای هوا پایدار می‌ماند

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام از بارش‌های پراکنده باران و وزش باد موقتی در برخی نقاط استان خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی اظهار کرد: با وجود خروج سامانه بارشی از استان، در برخی ساعات و بعضی نقاط کماکان شاهد بارش پراکنده باران به همراه رعد و برق خواهیم بود.

وی با تاکید بر شرایط ارتفاعات افزود: این ناپایداری‌ها همراه با وزش باد نسبتاً شدید موقتی به ویژه برای مناطق مرتفع و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود که نیازمند احتیاط شهروندان در تردد دارد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از نظر دمایی تا اواسط هفته تغییرات محسوسی نداریم و دمای استان یک روند ثابت را طی می‌کند و در محدوده نرمال قرار می‌گیرد.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پایدار در روزهای آینده، شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین تغییرات، گزارش‌های روزانه هواشناسی را دنبال کنند.

کد مطلب 6988540

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