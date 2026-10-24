ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی اظهار کرد: با وجود خروج سامانه بارشی از استان، در برخی ساعات و بعضی نقاط کماکان شاهد بارش پراکنده باران به همراه رعد و برق خواهیم بود.

وی با تاکید بر شرایط ارتفاعات افزود: این ناپایداری‌ها همراه با وزش باد نسبتاً شدید موقتی به ویژه برای مناطق مرتفع و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود که نیازمند احتیاط شهروندان در تردد دارد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از نظر دمایی تا اواسط هفته تغییرات محسوسی نداریم و دمای استان یک روند ثابت را طی می‌کند و در محدوده نرمال قرار می‌گیرد.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پایدار در روزهای آینده، شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین تغییرات، گزارش‌های روزانه هواشناسی را دنبال کنند.