به گزارش خبرنگار مهر، کامران لشگری بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین، صادرات را یکی از مؤلفه‌های راهبردی پویایی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان با وجود ریسک‌ها و فشارهای اقتصادی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در شرایط کنونی، نقش صادرات غیرنفتی در ارزآوری کشور اهمیت بیشتری یافته است.

وی با اشاره به تجلیل از ۲۰ صادرکننده نمونه استان افزود: اگرچه شایسته بود از همه صادرکنندگان و صنعتگران قزوین قدردانی شود، اما به دلیل محدودیت زمان، این مراسم به‌صورت نمادین از تعدادی از فعالان برتر اقتصادی تجلیل می‌کند و در واقع فرصتی برای ارج نهادن به تلاش‌های همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است.

پیگیری موانع تولید و صادرات در سطح استانی و ملی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با تأکید بر حمایت عملی از بخش خصوصی گفت: مشکلات واحدهای صنعتی و صادراتی در کارگروه‌های مرتبط، از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه صادرات استان، بررسی می‌شود و مسائل نیازمند تصمیم‌گیری ملی نیز از طریق مکاتبه و پیگیری در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط دنبال خواهد شد.

لشگری با اشاره به نقش مدیریت ارشد استان در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی افزود: استاندار قزوین نیز برای رفع موانع کلان تولید و صادرات، موضوعات را در سطح ملی پیگیری می‌کند تا زمینه فعالیت روان‌تر بنگاه‌های اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: در مواردی، سخت‌گیری‌ها و مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی به صدور احکام قضایی برای صادرکنندگان منجر شده است؛ بنابراین ضروری است این موضوع در سطح ملی بررسی و برای حل آن راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

تدوین نقشه راه سه‌ساله توسعه صادرات قزوین

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با اشاره به تدوین برنامه تحولی سه‌ساله این سازمان در هفت محور کلیدی بیان کرد: توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های صادرات‌محور، گسترش بازارهای داخلی و خارجی، برگزاری میزهای تخصصی تجاری و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی یا شوروم‌های صادراتی از مهم‌ترین محورهای این برنامه است.

وی ادامه داد: با شناسایی ظرفیت شرکت‌های مستعد استان و معرفی توانمندی‌های تولیدی آنها، زمینه حضور مؤثرتر بنگاه‌های اقتصادی قزوین در بازارهای هدف فراهم می‌شود. در همین راستا، از شرکت‌های توانمند استان دعوت می‌کنیم آمادگی خود را برای ورود به بازارهای جدید، به‌ویژه بازار روسیه، اعلام کنند تا امکان شناسایی و حمایت از آنها فراهم شود.

لشگری توسعه خوشه‌های صادراتی بر مبنای مزیت‌های رقابتی استان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد و گفت: این اقدام می‌تواند با تقویت همکاری میان بنگاه‌های مرتبط، ظرفیت تولید و صادرات محصولات استان را افزایش دهد.

روسیه و اوراسیا در کانون برنامه‌های توسعه تجارت

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به سفر اخیر هیئت تجاری استان به روسیه اظهار کرد: این سفر با هدف گسترش روابط تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش صادرات محصولات قزوین انجام شد.

وی افزود: این اقدام با پیگیری استاندار قزوین و ارتباط با تاجران و فعالان اقتصادی روسیه شکل گرفت و امیدواریم با دنبال‌کردن نتایج آن، زمینه توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات استان فراهم شود.

لشگری با بیان اینکه روسیه از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای پذیرش محصولات تولیدی قزوین برخوردار است، خاطرنشان کرد: شناسایی هدفمند بازار و شرکت‌های مستعد، برگزاری نشست‌های تخصصی تجاری و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف می‌تواند به حضور پایدارتر صادرکنندگان استان در این بازار کمک کند.

وی توسعه تجارت با ۱۵ کشور همسایه و همچنین چین و هند را نیز از برنامه‌های استان دانست و گفت: اعزام هیئت‌های تخصصی به خارج از کشور و پذیرش هیئت‌های تجاری خارجی با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، به‌صورت هدفمند دنبال خواهد شد.

راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی و پیگیری تأمین مالی صادرکنندگان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات، از جمله پایانه‌های صادراتی، را از دیگر محورهای برنامه استان عنوان کرد و افزود: توسعه خوشه‌های صادراتی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف نیز در همین چارچوب پیگیری می‌شود.

لشگری با اشاره به مشکلات نقدینگی و بانکی برخی بنگاه‌ها اظهار کرد: تأمین مالی یکی از نیازهای مهم صادرکنندگان است و در این زمینه، رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی با بانک‌ها، از جمله بانک توسعه صادرات، برای بررسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای برنامه‌های توسعه صادرات، رفع موانع قانونی و مالی و تقویت ارتباطات تجاری با بازارهای هدف، در کنار حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، می‌تواند به افزایش توان رقابتی بنگاه‌های استان و تقویت ارزآوری اقتصاد کشور کمک کند.

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