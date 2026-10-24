به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نوری بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین، با اشاره به ظرفیت‌های این استان در تجارت خارجی اظهار کرد: قزوین از زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی و دسترسی‌های تجاری مناسبی برخوردار است و صادرکنندگان آن همواره در ارتقای جایگاه تجاری کشور نقش مؤثری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات دیگر صرفاً به بازاریابی محدود نمی‌شود، افزود: در شرایط کنونی، ایجاد مسیرهای مناسب لجستیکی برای حمل کالا و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه مسیرهای تجاری و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان استفاده کرد.

مشکلات ارزی و لجستیکی؛ چالش اصلی صادرکنندگان

مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌های سازمان توسعه تجارت ایران، مسائل ارزی را از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی دانست و گفت: بخشی از مشکلات موجود به تعهدات ارزی سال‌های گذشته و مهلت‌های تعیین‌شده برای ایفای این تعهدات بازمی‌گردد که در برخی موارد با شرایط اجرایی بنگاه‌ها هم‌خوانی نداشته است.

نوری با اشاره به فراهم‌شدن امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالا در سال جاری بیان کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسیر واردات می‌تواند به گردش منابع در اقتصاد کمک کند و لازم است میان الزامات ارزی کشور و نیازهای واقعی تولیدکنندگان و صادرکنندگان توازن برقرار شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور افزود: ارز حاصل از صادرات در نظام منابع و مصارف اقتصادی کشور جایگاه مهمی دارد و باید در مسیر تأمین نیازهای اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی به کار گرفته شود؛ با این حال، شیوه اجرای مقررات نیز باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت بنگاه‌های صادراتی با اختلال جدی مواجه نشود.

کاهش تجارت با وجود استفاده از مسیرهای جایگزین

این مسئول با اشاره به شرایط جنگی و دشواری‌های تجارت خارجی کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد تجارت کشور از مسیر دریایی انجام می‌شد، در شش‌ماهه نخست امسال تلاش شد با استفاده از مسیرهای جایگزین، جریان تجارت حفظ شود.

نوری افزود: با وجود این اقدامات، آمارهای نیمه نخست سال از کاهش ۲۳ درصدی ارزش و ۳۵ درصدی وزن تجارت حکایت دارد؛ وضعیتی که ضرورت تقویت مسیرهای حمل‌ونقل، رفع موانع و حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از افت برخی بازارهای هدف از طریق توسعه مسیرهای جدید تجاری جبران شده است، تأکید کرد: باید با اصلاح فرآیندها و گسترش مسیرهای جایگزین، شرایط تجارت خارجی را بهبود بخشید و از آسیب بیشتر به فعالیت بنگاه‌های صادراتی جلوگیری کرد.

سازمان توسعه تجارت آماده پیگیری مشکلات صادرکنندگان است

مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بنگاه‌های صادراتی را از مشاوران اصلی این سازمان در شناسایی موانع اقتصادی دانست و گفت: تجربه و اطلاعات صادرکنندگان می‌تواند به اصلاح فرآیندها و اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر کمک کند.

وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت بستری برای دریافت و پیگیری مشکلات ارزی و حمل‌ونقل فعالان اقتصادی فراهم کرده است و مسائل مطرح‌شده از طریق کارگروه‌های تخصصی و انتقال به مراجع تصمیم‌گیر دنبال می‌شود.

نوری از صادرکنندگان خواست مشکلات و مطالبات خود را همراه با اطلاعات و مستندات دقیق ارائه کنند تا امکان شناسایی موانع و پیگیری مؤثرتر آنها فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش صادرکنندگان استان قزوین خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد مسائل فعالان اقتصادی را پیگیری کند و برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و رفع موانع صادراتی در تعامل با دستگاه‌های مسئول گام بردارد.

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