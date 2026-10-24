رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات قزوین طی دو روز آینده

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج ضعیفی که از آسمان استان قزوین عبور کرد، در برخی مناطق رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق به همراه داشت، اما به دلیل رطوبت محدود این سامانه، میزان بارش‌ها قابل‌توجه نبود.

وی افزود: انتظار می‌رود فردا و پس‌فردا نیز در برخی مناطق استان، به‌ویژه ارتفاعات، رگبار و رعدوبرق پراکنده رخ دهد. این امواج ضعیف هستند و بارش‌های ناشی از فعالیت آن‌ها محدود خواهد بود.

کارشناس هواشناسی قزوین با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: افزایش پوشش ابر و وزش باد از پدیده‌های غالب استان طی یکی دو روز آینده خواهد بود، اما سرعت وزش باد چندان زیاد پیش‌بینی نمی‌شود. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز جو استان به‌تدریج به سمت پایداری می‌رود.

بهروزی درباره تغییرات دمایی استان نیز بیان کرد: در این مدت تغییر دمایی محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود. امروز نیز به‌دلیل پوشش ابری آسمان، بیشینه دمای شهر قزوین با دو درجه کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۴ درجه سلسیوس رسید.



