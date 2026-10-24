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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات قزوین طی دو روز آینده

رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات قزوین طی دو روز آینده

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین از احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی مناطق استان، به‌ویژه ارتفاعات، طی دو روز آینده خبر داد و گفت: پس از آن، جو استان به‌تدریج پایدار می‌شود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج ضعیفی که از آسمان استان قزوین عبور کرد، در برخی مناطق رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق به همراه داشت، اما به دلیل رطوبت محدود این سامانه، میزان بارش‌ها قابل‌توجه نبود.

وی افزود: انتظار می‌رود فردا و پس‌فردا نیز در برخی مناطق استان، به‌ویژه ارتفاعات، رگبار و رعدوبرق پراکنده رخ دهد. این امواج ضعیف هستند و بارش‌های ناشی از فعالیت آن‌ها محدود خواهد بود.

کارشناس هواشناسی قزوین با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: افزایش پوشش ابر و وزش باد از پدیده‌های غالب استان طی یکی دو روز آینده خواهد بود، اما سرعت وزش باد چندان زیاد پیش‌بینی نمی‌شود. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز جو استان به‌تدریج به سمت پایداری می‌رود.

بهروزی درباره تغییرات دمایی استان نیز بیان کرد: در این مدت تغییر دمایی محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود. امروز نیز به‌دلیل پوشش ابری آسمان، بیشینه دمای شهر قزوین با دو درجه کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۴ درجه سلسیوس رسید.


کد مطلب 6988557

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