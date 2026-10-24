به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر شنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه ورزش اظهار کرد: تخصیص اعتبارات ویژه به بخش ورزش و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی برای جوانان از اولویت‌های دولت است.

وی افزود: در همین راستا، دو پروژه مهم ورزشی شهرستان آبیک که بیش از دو دهه به‌صورت نیمه‌تمام رها شده بود، با اولویت‌بندی و تخصیص اعتبارات ملی، استانی و شهرستانی تکمیل شد و به مرحله افتتاح و بهره‌برداری رسید.

فرماندار آبیک با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در شهرستان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را گامی در جهت افزایش دسترسی جوانان به امکانات ورزشی دانست. فراهم‌شدن زیرساخت‌های مناسب می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر ورزشکاران و گسترش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزشی را فراهم کند.

حسینی همچنین بر ضرورت توجه به نیازهای ورزشی شهرستان در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع تأکید کرد. تداوم حمایت‌های اعتباری و اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس نیازهای منطقه، از محورهای مهم توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌کردن امکانات بیشتر برای نسل جوان به شمار می‌رود.