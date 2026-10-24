به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری برای حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: درخواست از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در امور سرمایه‌گذاران، به معنای نادیده گرفتن قانون نیست و تمام اقدامات انجام‌شده در این زمینه بر اساس مواد و تبصره‌های قانونی صورت می‌گیرد.

وی افزود: تاکنون در فرآیند صدور مجوزهایی که پیگیری کرده‌ایم، اقدامی خلاف قانون انجام نشده و همه مجوزها بر اساس ضوابط و مقررات مربوط صادر شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با انتقاد از نگاه‌های بیش از حد محتاطانه و طولانی شدن فرآیندهای اداری در مسیر سرمایه‌گذاری گفت: زمانی که یک فعالیت اقتصادی به پیشرفت استان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منجر می‌شود، نباید از انجام کار قانونی هراس داشت؛ نگرانی زمانی معنا پیدا می‌کند که منفعت یک اقدام صرفاً متوجه یک شخص باشد.

کیان‌مهر ادامه داد: اگر صدور مجوزی که در گذشته حدود ۶ ماه زمان می‌برد، اکنون از صبح تا ظهر انجام شود، این روند باید به‌عنوان گامی مثبت در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری مورد استقبال قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات گذشته سرمایه‌گذاران در دریافت مجوزها خاطرنشان کرد: در گذشته، متقاضیان برای دریافت برخی مجوزها ناچار بودند ماه‌ها منتظر بمانند و حتی برای پیگیری امور به تهران مراجعه کنند؛ در این میان، درخواست‌ها بین دستگاه‌های اجرایی مختلف جابه‌جا می‌شد و همین مسئله روند اجرای طرح‌های اقتصادی را طولانی می‌کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: تلاش مجموعه معاونت اقتصادی استانداری بر این است که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرآیندهای اداری در داخل استان کوتاه‌تر شود و سرمایه‌گذاران بتوانند در زمان کمتری مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کیان‌مهر در ادامه از کسب رتبه سوم کشوری گلستان در زمینه دریافت استعلام‌ها خبر داد و اظهار کرد: استان امسال در این حوزه موفق به کسب رتبه سوم کشور شده است که این جایگاه، بیانگر حرکت در مسیر تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از این رویکرد افزود: تسریع در صدور مجوزها و پاسخ‌گویی به استعلام‌ها می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان همچنین از برگزاری چهارمین نشست حضوری تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در دفتر معاونت اقتصادی استانداری خبر داد و گفت: این نشست با حضور نمایندگان ۱۶ دستگاه اجرایی برگزار شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند استعلام‌های مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان پیگیری کنند.

وی افزود: این چهارمین نشست از این نوع است که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد و متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌توانند با مراجعه حضوری، مسائل و درخواست‌های خود را مستقیماً با مسئولان مربوط در میان بگذارند.

کیان‌مهر با اشاره به آثار این شیوه پیگیری بر روند فعالیت‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست‌ها تاکنون رضایت بسیاری از سرمایه‌گذاران را به همراه داشته است و تلاش می‌کنیم با تداوم این رویکرد، موانع اداری و زمان‌بر بودن فرآیندهای سرمایه‌گذاری در گلستان بیش از گذشته کاهش یابد.