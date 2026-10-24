حجت الاسلام پناهیان: ضرورت دین ارتباط گرفتن با آحاد جامعه است

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در حاشیه حضور در قرارگاه شهید علی محمد نایینی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تداوم تجمعات مردم در میدان جای تقدیر و تشکر دارد اما فارغ از این قدردانی لازم است در جهت جذب حداکثری بکوشیم.

وی به وجود سوء تفاهمات درخصوص دین اشاره کرد و گفت: در صورتی که ولایت در راس امور قرار دارد و ماموریت انبیا و اولیا آزادی انسان‌ها بوده است لازم است در راستای اصلاح ادبیات تعاملی گام برداریم زیرا بسیاری از افراد درک و تشخیص درستی از مسائل ندارند.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه ادبیات رایج جامعه از ادبیات قرآنی فاصله گرفته است که برای رجعت به دین باید بیانی بهتر برای تبیین معارف دینی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام پناهیان ضمن تاکید بر لزوم نقد درست فرهنگ غربی افزود: فضای ذهنی افراد متفاوت است لذا اگر امروز کسی به هر دلیلی در میدان حماسه حاضر نشده باید بتوانیم موانع بین خودمان و دیگران را برداریم.

وی گفت: ما حتی یک نفر را نمی‌توانیم از در این خانه رد کنیم زیرا سرباز دشمن خواهد شد و حامل خسران فردی و اجتماعی است لذا همانند ائمه معصومین که تا لحظه آخر حتی از گفتگو با دشمن خویش دست نکشیدند لازم است در این مسیر گام برداریم.

استاد حوزه و دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه ضرورت دین ارتباط گرفتن با آحاد جامعه است افزود: مسجد نباید در یک مکان و حصار محدود شود و باید محل تجمعات مومنین باشد لذا امروز مساجد حقیقی این میادین حماسه حضور هستند.

حجت‌الاسلام پناهیان در پایان ضمن اشاره به ویژگی‌های شاخص سردار شهید نایینی خاطرنشان کرد: ایشان فردی بسیار خوش برخورد، خوش نفس، سخنگوی فهیم و حکیم و لایق شهادت بود.