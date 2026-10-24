ادامه بگیر و بند در فرانسه؛ هزار نفر در تظاهرات امروز بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان تظاهرات امروز در این کشور، حدود هزار نفر بازداشت شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود شمار بازداشت‌شدگان افزایش یابد.

پلیس فرانسه شامگاه امشب نیز اعلام کرد که حدود ۱۱۰ هزار نفر در راهپیمایی‌ های اعتراضی امروز شنبه در پاریس شرکت کردند.

گزارش ها از درگیری و برخورد شدید نیروهای امنیتی و پلیس با معترضان در پاریس حکایت دارد.

براساس گزارش المیادین، تجمع معترضان فرانسوی در شهر مارسی با دخالت نیروهای امنیتی و پلیس به خشونت و درگیری کشیده شد به گونه ای که مردم معترض به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و در وسط جاده آتش روشن کردند.

این رسانه خبری درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس فرانسه در مارسی را تأیید اما از تشریح جزییات آن خودداری کرد.

پلیس شهر لیون در مرکز فرانسه نیز تجمع دانشجویان در نزدیکی دانشگاه لیون را که با وجود ممنوعیت دولتی برگزار شده بود، با استفاده از گاز اشک‌آور متفرق کرد.

حدود ۱۵۰ نفر قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند، اما نیروهای انتظامی از آنان خواستند محوطه مقابل دانشگاه را ترک کنند. پس از آنکه شماری از جوانان از این کار امتناع کردند، نیروهای پلیس در جریان درگیری برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.