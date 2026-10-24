زیرساخت های مرزی برای تبدیل آذربایجان غربی به هاب لجستیک تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان با داشتن ۲۴ درصد مرزهای بین‌المللی کشور، از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب لجستیکی ایران برخوردار است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی به رغم وجود ظرفیت‌های مرزی افزود: با وجود مرزهای گسترده بین‌المللی، به صنعت لجستیک استان آن‌گونه که باید توجه نشده است، اما برنامه‌ریزی‌ها برای تبدیل آذربایجان‌غربی به هاب لجستیکی کشور و تقویت این زیرساخت‌ها به‌ویژه در مناطق مرزی با جدیت دنبال می‌شود.

دهقان خاطرنشان کرد: این استان با تولید سالانه ۶ میلیون تن محصولات مختلف، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی دارد و این موضوع باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.

۳۲ درصد سیب کشور در آذربایجان غربی تولید می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان در تولید سیب کشور با ۳۲ درصد سهم و تولید عسل با ۲۳ هزار تن، حائز رتبه نخست است و در حوزه‌های تولید انگور، گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز از استان‌های برتر کشور به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیشتازی آذربایجان‌غربی در بخش صنعت افزود: فعالیت سه مجتمع پتروشیمی و تولید سالانه پنج میلیون تن سیمان، از جمله مزیت‌های صنعتی استان است.

دهقان ادامه داد: همچنین در حوزه تریلی‌سازی با تکمیل کامل زنجیره تولید در آینده نزدیک، رتبه نخست را خواهیم داشت و بزرگ‌ترین معدن طلای منطقه نیز در استان مستقر است.

معاون استاندار آذربایجان‌غربی ظرفیت تولید ۱۴ تن طلا از معادن جنوب استان و بهره‌برداری از معادن فرآوری در شمال را یادآور شد و گفت: معدن تیتان آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور است و تنها در تکاب ۵۲ واحد معدن سنگ تزیینی استاندارد فعالیت می‌کنند.

ارائه ۵۰ درصد آموزش‌های استان به صورت فنی و حرفه‌ای در مدارس

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۰ اثر ثبت‌شده جهانی در کشور، ۶ مورد متعلق به این استان است اضافه کرد: در بخش گردشگری این منطقه دارای پتانسیل هاب بی نظیری است.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر ارائه ۵۰ درصد آموزش‌های استان به صورت فنی و حرفه‌ای در مدارس خاطرنشان کرد: توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و هنرستان‌های نساجی (از جمله کلنگ‌زنی و ایجاد آن در خوی) در دست اقدام است و تلاش می‌شود آموزش‌ها منطبق با نیاز روز بازار کار هدایت شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌ غربی تشکیل کنسرسیوم مهارتی را گامی در جهت احصای آموزش‌های مورد نیاز و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای و ادارات کل باید بر آموزش‌های نوین و مهارت‌های مورد نیاز آینده تمرکز کنند، حتی اگر متقاضیان اولیه آن‌ها زیاد نباشد.

امکان واردات قطعات خودروهای خارجی از طریق رویه تجارت مرزی

دهقان بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در بخش خودروهای خارجی و قطعات وابسته از طریق تجارت مرزی، ارتقای فناوری خودروهای منطقه آزاد، و همچنین توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و گردشگری برای تقویت هتل‌ها و مراکز اقامتی استان تأکید کرد.

در بخش پایانی این آیین از خدمات سرپرست اداره کل فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی تجلیل و ژاله خلیلی به عنوان مدیرکل جدید این دستگاه معرفی شد.

در این آیین همچنین از برگزیدگان استانی المپیادهای بین المللی مهارت تجلیل شد.