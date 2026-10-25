  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۹

مدال برنز مصباحی در مسابقات بوکس قهرمانی جهان قطعی شد

مدال برنز مصباحی در مسابقات بوکس قهرمانی جهان قطعی شد

محمد صالح مصباحی نماینده تیم ملی بوکس جوانان کشورمان با شکست حریف خود ضمن قطعی کردن مدال برنز به جمع جهار بوکس پایانی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، محمد صالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی جوانان کشورمان، در جریان مسابقات جهانی بوکس جوانان در شهر بودوا (مونته‌نگرو)، امشب در مرحله یک‌ چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور اسلواکی رفت و با درخشش در این مبارزه و برتری مقابل حریف خود، موفق شد با صعود به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود در این رقابت ها را قطعی کند.

مصباحی در نخستین مبارزه خود، نماینده کشور بوسنی را با ضربه ناک‌ اوت شکست داده و سپس نماینده کشور اسلوونی را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست داده بود.

مصباحی فردا یک شنبه در چارچوب این رقابت ها به مصاف نماینده کشور انگلیس خواهد رفت.

کد مطلب 6988590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها