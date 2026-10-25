مدال برنز مصباحی در مسابقات بوکس قهرمانی جهان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، محمد صالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی جوانان کشورمان، در جریان مسابقات جهانی بوکس جوانان در شهر بودوا (مونته‌نگرو)، امشب در مرحله یک‌ چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور اسلواکی رفت و با درخشش در این مبارزه و برتری مقابل حریف خود، موفق شد با صعود به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود در این رقابت ها را قطعی کند.

مصباحی در نخستین مبارزه خود، نماینده کشور بوسنی را با ضربه ناک‌ اوت شکست داده و سپس نماینده کشور اسلوونی را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست داده بود.

مصباحی فردا یک شنبه در چارچوب این رقابت ها به مصاف نماینده کشور انگلیس خواهد رفت.