به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی، امام‌جمعه اسفرورین، شنبه‌شب در اجتماع عزاداران فاطمی این شهر، با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره توبه، ایمان را نوعی معامله با خداوند توصیف کرد و اظهار داشت: در این معامله، مؤمنان جان و مال خود را در راه خدا قرار می‌دهند و خداوند در برابر آن، بهشت را به آنان وعده داده است.

وی با قرائت آیه «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»، تأکید کرد: ایمان تنها به زبان نیست و انسان باید اعتقاد خود را در عمل نشان دهد. به گفته وی، کسی که مدعی ایمان و پایبندی به اهل‌بیت(ع) است، باید در زمان نیاز نیز آمادگی حضور در میدان و دفاع از ارزش‌های دینی را داشته باشد.

حضور در میدان، بخشی از مسئولیت مؤمنان است

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به شرایط کشور، حضور مردم در صحنه را یکی از جلوه‌های عملی پایبندی به ایمان و مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: هر زمان که دین و منافع کشور به حضور مردم نیاز داشته باشد، باید از ادعا فراتر رفت و در عمل پای کار بود.

وی با بیان اینکه دفاع از ارزش‌ها همیشه به معنای حضور در میدان نظامی نیست، افزود: گاهی وظیفه انسان حضور در صحنه و حمایت از کشور است و گاهی نیز باید با تبیین و روشنگری، از تحریف حقیقت و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها جلوگیری کرد.

حسینی با تأکید بر اهمیت همراهی ایمان با عمل، اظهار داشت: در آیه ۱۱۱ سوره توبه، جان و مال در کنار یکدیگر مطرح شده‌اند؛ بنابراین، مؤمن نمی‌تواند تنها به ادعای آمادگی برای فداکاری بسنده کند و در عمل از مسئولیت خود شانه خالی کند.

امام‌جمعه اسفرورین برای تبیین مفهوم فداکاری در راه خدا، به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام اشاره کرد و ماجرای لیلةالمبیت را یادآور شد؛ شبی که به گفته وی، امیرالمؤمنین علی(ع) با آگاهی از خطر، در بستر پیامبر اکرم(ص) خوابید تا زمینه هجرت پیامبر فراهم شود.

وی همچنین از حمزه سیدالشهدا(ع) به‌عنوان نمونه‌ای از ایستادگی در مسیر حق نام برد و با اشاره به جایگاه مالک اشتر در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)، گفت: شناخت سیره مالک اشتر می‌تواند در فهم معنای ولایت‌مداری مؤثر باشد.

حسینی با اشاره به ماجرای بازگشت مالک اشتر از نزدیکی خیمه معاویه به دستور امیرالمؤمنین(ع)، اظهار داشت: ولایت‌مداری گاهی به معنای حضور و اقدام در میدان است و گاهی نیز اقتضا می‌کند فرد به تشخیص و فرمان ولی خود عمل کند؛ حتی اگر تصور کند می‌تواند به نتیجه‌ای مهم دست یابد.

وی در همین زمینه، بر ضرورت توجه به مصلحت و پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات تأکید کرد و گفت: وجود مشکلاتی مانند گرانی، تورم و سوءمدیریت نباید موجب غفلت از مسئولیت‌های دیگر یا فراهم‌شدن زمینه سوءاستفاده دشمن شود.

حضرت زهرا(س)؛ الگوی دفاع از ولایت

امام‌جمعه اسفرورین بخش مهمی از سخنان خود را به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اختصاص داد و آن حضرت را الگویی ماندگار از دفاع از ولایت معرفی کرد.

وی با اشاره به عمر کوتاه حضرت زهرا(س) و حضور ایشان در کنار پیامبر اکرم(ص) و سپس در خانه امیرالمؤمنین(ع)، گفت: حضرت زهرا(س) با وجود دشواری‌ها و خطرهایی که متوجه ایشان بود، برای دفاع از ولایت و تبیین حق وارد میدان شد و مسئولیت خود را به حضور در خانه محدود نکرد.

حسینی با اشاره به مراجعه حضرت زهرا(س) به خانه انصار و مهاجران برای یادآوری واقعه غدیر و جایگاه امیرالمؤمنین(ع)، اظهار داشت: آن حضرت تلاش کرد مفهوم ولایت، امامت و مسئولیت مؤمنان در برابر امام را برای مردم تبیین کند.

وی افزود: حضرت زهرا(س) می‌توانست از حضور در عرصه عمومی فاصله بگیرد، اما تشخیص داد که در آن شرایط باید برای دفاع از ولایت اقدام کند؛ از همین رو، سیره ایشان نشان می‌دهد که ایمان واقعی با مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در راه حق همراه است.

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به نقش عمار یاسر در تبیین و روشنگری و جایگاه مالک اشتر در میدان نبرد، تأکید کرد: در دفاع از حق، تنها اقدام نظامی کافی نیست و باید حقیقت نیز برای مردم روشن شود.

وی گفت: اگر واقعیت‌ها و دستاوردها تبیین نشود، ممکن است دشمن حقیقت را وارونه جلوه دهد؛ ازاین‌رو، مؤمنان باید در کنار حضور و اقدام عملی، در روشنگری و انتقال درست مفاهیم دینی و اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشند.

حسینی در ادامه، با طرح این پرسش که افراد تا چه اندازه حاضرند برای دفاع از دین و ولایت از منافع شخصی خود بگذرند، اظهار داشت: باید مشخص شود پایبندی ما به ارزش‌ها تا چه اندازه واقعی است و آیا در زمان نیاز، آمادگی پرداخت هزینه و پذیرش مسئولیت را داریم یا تنها تا جایی همراهی می‌کنیم که برایمان هزینه‌ای نداشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از کتمان حقیقت تأکید کرد و گفت: اگر انسان حقیقتی را می‌داند و می‌تواند آن را برای دیگران روشن کند، نباید به دلیل منافع شخصی یا نگرانی از پیامدها از انجام این مسئولیت خودداری کند.

امام‌جمعه اسفرورین در بخش پایانی سخنان خود، با گرامیداشت شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن مجالس عزاداری آن حضرت تأکید کرد و گفت: مجالس فاطمیه باید با حضور پررنگ مردم برگزار شود و به فرصتی برای شناخت سیره حضرت زهرا(س)، تبیین جایگاه ولایت و تقویت پیوند معنوی با اهل‌بیت(ع) تبدیل شود.

وی با اشاره به مصائب حضرت زهرا(س) و غربت امیرالمؤمنین علی(ع) پس از شهادت آن حضرت، به ذکر مصیبت پرداخت و در پایان برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)، سلامتی رهبر انقلاب، پیروزی رزمندگان و جبهه مقاومت، رفع گرفتاری‌های مردم و نزول رحمت الهی دعا کرد.



