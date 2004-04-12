تمامي طرح هاي صنعتي وزارت صنايع و معادن امسال به بهره برداري مي رسند

قائم مقام معاون برنامه ريزي توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: از مجموع 2.5 ميليارد دلار اعتبار اختصاص داده شده براي بهره برداري طرح هاي صنعتي يك ميليون دلار آن از محل حساب ذخيره ارزي داده شده و 1.5 ميليارد دلار باقي مانده نيز از طريق فاينانس تامين شده است.

سيامك صميمي دهكردي از ايجاد كميته اي براي نظارت بر بهره برداري طرح هاي صنعتي وزارت صنايع و معادن خبر داد و افزود: با نظارت اين كميته تمامي طرح هاي صنعتي اين وزارتخانه نيمه نخست امسال راه اندازي خواهد شد.

وي از راه اندازي طرح LAB اصفهان كه تامين مواد اوليه پودرهاي شوينده را به عهده خواهد داشت، طرح توليد ورق گالوانيزه و رنگي فولاد مباركه اصفهان خبر داد.

وي تصريح كرد: سيمان بوشهربا ظرفيت توليد سالانه يك ميليون تن بزودي با حضور رييس جمهورراه انداري خواهد شد.

وي همچنين از راه اندازي سيمان بوهروك با ظرفيت 1.2 ميليون تن ، سيمان كهگيلويه و بوير احمد با ظرفيت 700 هزار تن توليد سالانه در نيمه نخست امسال خبرداد.