به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی عصر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی افزود: یکی از راهبردهای اصلی سازمان، پر کردن شکاف میان مهارت‌های آموزش‌داده‌شده و نیاز واقعی بازار کار است.

وی ادامه داد: نظام شایستگی و آموزش‌های شخصی‌سازی‌شده، بخشی از راهکار جدید ما در قالب قانون نظام جامع آموزش است.

معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره به تدوین برنامه‌های راهبردی برای مدیریت مراکز آموزشی افزود: ما سند برش مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را برای مدیران استانی در بازه زمانی سه ساله آماده کرده‌ایم.

احمدی خاطرنشان کرد: همچنین سند آمایش هر استان به‌صورت پژوهشی و مجزا تهیه و در اختیار استان‌ها قرار گرفته است تا بر اساس آن، نقشه راه دقیقی برای توسعه مهارت‌ها ترسیم شود.

آموزش‌های فنی و حرفه ای بر اساس ظرفیت‌های بومی هر منطقه، بومی‌سازی شود

معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر ضرورت همگامی آموزش‌های مهارتی با نیازهای متغیر بازار کار، گفت: برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، باید از رویکردهای یکسان و جزیره‌ای فاصله گرفت و آموزش‌ها را بر اساس ظرفیت‌های بومی هر منطقه، بومی‌سازی کرد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی استان آذربایجان‌غربی، گفت: اقتصاد مرزی از موضوعات راهبردی است و با توجه به نگاه خاص استانداری به این حوزه، ما آمادگی داریم استانداردهای آموزشی ویژه برای اقتصادهای مرزی تدوین کنیم.

احمدی ادامه داد: علاوه بر این، تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و اقتصاد نقره‌ای، در کنار آغاز بحث اقتصاد دریامحور، از اولویت‌های آموزشی ما است.

مراکز فنی و حرفه ای باید تجهیز شوند

معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر ضرورت تجهیز مراکز، تصریح کرد: نمی‌توان یک الگوی آموزشی واحد را در تمامی شهرستان‌ها پیاده کرد؛ برای هر آموزش جدید، نیاز به نیروی انسانی توانمند و تجهیزات به‌روز داریم.

وی ادامه داد: در همین راستا در سال‌های گذشته مربیان متعددی را جهت کسب دانش فنی به کشورهایی نظیر چین، کره و مالزی اعزام کردیم تا مربیانی متخصص برای تربیت نیروهای داخلی داشته باشیم.

احمدی همچنین با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی گفت: با همکاری سازمان محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، بسته آموزشی توسعه پایدار را تدوین کرده‌ایم.

معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌های مجمع جهانی اقتصاد مبنی بر تغییر گسترده ساختار مشاغل تا سال ۲۰۳۰، آموزش همگانی برای آمادگی در برابر مشاغل جدید، یک ضرورت جهانی است.

آموزش در ۱۵۰ هنرستان امسال تقویت می شود

وی با اشاره به اهداف راهبردی سازمان، افزود: ما بر سه محور حکمرانی مشارکتی با کمک شرکای راهبردی، به‌روزرسانی تجهیزات و بهبود بهره‌وری تمرکز داریم.

احمدی بیان کرد: در برنامه «همنوا» نیز با هدف تقویت هنرستان‌ها، پس از موفقیت در آموزش ۴۴ هنرستان در سال گذشته، امسال هدف‌گذاری ما بر آموزش ۱۵۰ هنرستان است.

وی با یادآوری اهداف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر جا صحبت از توسعه و برنامه‌های اقتصادی باشد، حلقه واسط آن، آموزش مهارت و نیروی انسانی توانمند است.

معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: با توجه به تنوع ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی در حوزه‌های لجستیک، مرز، کشاورزی، صنعت و معدن، بومی‌سازی آموزش‌های مهارتی برای بهره‌برداری حداکثری از این پتانسیل‌ها الزامی است.

در ادامه این آیین از برگزیدگان استانی المپیادهای بین المللی مهارت تجلیل و ژاله خلیلی به عنوان مدیرکل جدید این نهاد معرفی شد.