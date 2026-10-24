فجر سپاسی دنبال کسب امتیاز برابر نساجی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده شامگاه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فجر سپاسی شیراز و نساجی مازندران، با اشاره به شرایط تیمش اظهار کرد: خوشحالیم که در قائمشهر، شهری با پیشینه فوتبالی و هواداران پرشور، به میدان می‌رویم. امیدوارم هر دو تیم بازی خوبی به نمایش بگذارند و مسابقه‌ای جذاب برای تماشاگران رقم بخورد.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی فجر سپاسی پس از پشت سر گذاشتن شرایط دشوار افزود: پس از اتفاقاتی که برای تیم رخ داد، تلاش کردیم ابتدا از نظر روحی و روانی بازیکنان را به شرایط مطلوب برگردانیم و در ادامه نیز با توجه به فرصت موجود، روی مسائل فنی کار کردیم.

سرمربی فجر سپاسی با قدردانی از حمایت‌های باشگاه و مسئولان ادامه داد: خوشبختانه حمایت‌های مجموعه باشگاه و همراهی مسئولان، فضای مناسبی در تیم ایجاد کرد. بازیکنان نیز با تمام توان و تعهد در تمرینات و مسابقات حضور داشتند و مجموعه این عوامل باعث شد در دو هفته اخیر نتایج خوبی کسب کنیم.

رجب‌زاده با تأکید بر ضرورت تداوم این روند تصریح کرد: باید هر روز پیشرفت کنیم و به دنبال ساختن تیمی منسجم، قابل احترام و رقابت‌پذیر باشیم. هدف ما این است که در مسابقات پیش رو نیز عملکرد مناسبی داشته باشیم و بتوانیم نتایج مطلوبی کسب کنیم.

وی درباره شرایط دیدار برابر نساجی مازندران گفت: نساجی در قائمشهر تیمی قدرتمند است و بازی مقابل این تیم در ورزشگاه خانگی‌اش برای هر حریفی دشوار خواهد بود. با این حال، ما هم برنامه‌های خودمان را داریم و تلاش می‌کنیم با بازی هوشمندانه، تفکر تاکتیکی و اجرای صحیح برنامه‌ها، نمایش خوبی ارائه دهیم و با امتیاز به شیراز برگردیم.

سرمربی فجر سپاسی همچنین به فضای پرشور ورزشگاه قائمشهر اشاره کرد و گفت: همیشه از حضور در ورزشگاه‌های شلوغ و پرتماشاگر انرژی می‌گرفتم و این فضا برای من انگیزه‌بخش بوده است. قائمشهر نیز از شهرهایی است که هواداران پرشور و پرانرژی دارد. امیدواریم بتوانیم از این شرایط به‌عنوان انگیزه‌ای برای ارائه بهترین عملکرد خود استفاده کنیم.

رجب‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حواشی مطرح‌شده پیرامون علیرضا بیرانوند اظهار کرد: در روزهای گذشته درباره این موضوع صحبت کرده‌ام، اما ترجیح می‌دهم در آستانه این مسابقه تمرکزمان روی مسائل فنی و بازی پیش رو باشد. در حال حاضر فضای تیم آرام و مناسب است و نمی‌خواهیم با پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، تمرکز بازیکنان را برهم بزنیم.

وی افزود: تصمیمات لازم درباره این موضوع اتخاذ شده و هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه باید بهترین تصمیم را بگیرند؛ تصمیمی که در نهایت به نتیجه‌ای مناسب برای باشگاه و آقای بیرانوند منجر شود.

سرمربی فجر سپاسی در پایان درباره وضعیت بازیکنان این تیم خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه بازیکنان را در اختیار داریم و مشکل خاصی از نظر نفرات نداریم. امیدواریم با آمادگی مناسب وارد زمین شویم و نتیجه خوبی به دست آوریم.

تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز در دیداری از رقابت‌های فوتبال کشور، برابر نساجی مازندران عصر یکشنبه در قائمشهر به میدان خواهد رفت.