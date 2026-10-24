شهدای ورزشکار امانتداران مکتب پهلوانی و ایثار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی میرجلیلی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت ۱۵۵ شهید ورزشکار شهرستان هزارسنگر آمل، با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ ورزش کشور اظهار کرد: ورزشکاران ما در مکتب اهل بیت(ع) تربیت شدند، در مکتب عاشورا پرورش یافتند و در مدرسه امامین انقلاب، درس وفا، ایثار و رسم علمداری را آموختند.

وی افزود: این عزیزان برای ماندگاری ارزش‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و آرمان‌های کشور وارد میدان شدند و نشان دادند که قهرمانی تنها به کسب مدال و افتخار ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه پهلوانی در مردم‌داری، فداکاری و دفاع از ارزش‌ها معنا پیدا می‌کند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با بیان خاطراتی از شهدای ورزشکار گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، توفیق حضور در منزل خانواده‌های شهدا را داشتم و با جلوه‌هایی از ایمان، شجاعت و بزرگواری این خانواده‌ها آشنا شدم.

میرجلیلی با اشاره به خاطره‌ای از یک شهیده ورزشکار هشت‌ساله که به همراه پدر و مادرش به شهادت رسید، خاطرنشان کرد: این شهیده آرزو داشت روزی قهرمان شود و تصویرش در شهر نصب شود؛ آرزویی که با تلاش و افتخارآفرینی او محقق شد و امروز یاد و نامش در میان مردم زنده است.

وی همچنین با اشاره به وصیت شهید پارسا، از شهدای ورزشکار مازندران، گفت: این شهید پیش از شهادت از پدرش خواسته بود روی سنگ مزارش عبارت «پسر ایران» در کنار نشان باشگاه پرسپولیس درج شود؛ وصیتی که پدرش پس از شهادت او به آن عمل کرد. این روایت نشان می‌دهد که عشق به میهن و ورزش چگونه در وجود قهرمانان شهید ما ریشه دوانده بود.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به جایگاه ورزش در تربیت نسل جوان تصریح کرد: ورزشکاران ما در گود زورخانه‌ها، زمین فوتبال، والیبال و میدان‌های دوومیدانی، علاوه بر مهارت‌های ورزشی، درس مردم‌داری و یاری‌رساندن به دیگران را آموختند.

وی ادامه داد: شهرستان آمل علاوه بر پرورش قهرمانان ورزشی، در تربیت پهلوانان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه پهلوانی به اخلاق، منش، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در مسیر حق وابسته است.

میرجلیلی با یادآوری دوران دفاع مقدس اظهار کرد: هنگامی که رژیم بعث عراق به کشور عزیزمان حمله کرد، دانش‌آموزان از کلاس‌های درس، کارگران از کارخانه‌ها و ورزشکاران از میدان‌های ورزشی به جبهه‌ها رفتند و با ایستادگی و فداکاری خود زمینه امنیت و آرامش امروز کشور را فراهم کردند.

وی افزود: این قهرمانان جان خود را فدا کردند تا ملت ایران استوار بماند؛ از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم و در برابر دشمن ایستادند تا پرچم عزت و استقلال ایران برافراشته بماند.

میرجلیلی با اشاره به علاقه و ارادت شهدای ورزشکار به رهبر انقلاب گفت: ورزشکاران شهید به رهنمودهای رهبری توجه ویژه داشتند و با عشق و احترام به ایشان، در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداشتند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در مراسم گرامیداشت شهدا بیان کرد: حضور مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار آمل، پرچم‌گردانی و شعارهای آنان، پیام روشنی از حمایت و همبستگی ملی است و به نیروهای مدافع کشور روحیه و اطمینان می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور خاطرنشان کرد: جامعه ورزش کشور قدردان مردم و خانواده‌های شهداست و ورزشکاران نیز با تأسی از سیره شهدا، در دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی و انقلابی، با تمام توان در میدان خواهند بود.

آیین گرامیداشت ۱۵۵ شهید ورزشکار شهرستان هزارسنگر آمل با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و فعالان جامعه ورزش و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.