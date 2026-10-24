تغییر مسیر پروازهای ریاض و ادامه توقف پروازهای هند به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، شرکت هواپیمایی ریاض عربستان اعلام کرد: از ۲۵ اکتبر (یکشنبه ۳ آبان ماه) مسیر پروازهای شش مقصد داخلی و بین‌المللی به فرودگاه قصیم تغییر خواهد کرد و این پروازها به‌ جای فرودگاه ملک خالد ریاض، از طریق این فرودگاه انجام می‌شوند.

این شرکت همچنین اعلام کرد: مسافران را با اتوبوس از ریاض به فرودگاه قصیم منتقل خواهد کرد.

از سوی دیگر، شرکت هواپیمایی هند از تمدید تعلیق پروازهای خود و شرکت «ایر ایندیا اکسپرس» به مقصد و از مبدأ ریاض و دمام تا ۷ نوامبر (۱۶ آبان) خبر داد.