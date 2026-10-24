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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۶

تغییر مسیر پروازهای ریاض و ادامه توقف پروازهای هند به عربستان

تغییر مسیر پروازهای ریاض و ادامه توقف پروازهای هند به عربستان

شرکت هواپیمایی ریاض عربستان اعلام کرد که پروازهای چند مقصد را به جای فرودگاه بین المللی ملک خالد از فرودگاه قصیم انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، شرکت هواپیمایی ریاض عربستان اعلام کرد: از ۲۵ اکتبر (یکشنبه ۳ آبان ماه) مسیر پروازهای شش مقصد داخلی و بین‌المللی به فرودگاه قصیم تغییر خواهد کرد و این پروازها به‌ جای فرودگاه ملک خالد ریاض، از طریق این فرودگاه انجام می‌شوند.

این شرکت همچنین اعلام کرد: مسافران را با اتوبوس از ریاض به فرودگاه قصیم منتقل خواهد کرد.

از سوی دیگر، شرکت هواپیمایی هند از تمدید تعلیق پروازهای خود و شرکت «ایر ایندیا اکسپرس» به مقصد و از مبدأ ریاض و دمام تا ۷ نوامبر (۱۶ آبان) خبر داد.

کد مطلب 6988606

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