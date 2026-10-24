به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) و ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت، اظهار کرد: زندگی حضرت زهرا (س) سرشار از درس‌های معرفتی و اخلاقی است و صبر، صداقت و پایبندی به تعهدات دینی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آیات هفتم و هشتم سوره احزاب، تصریح کرد: خداوند از پیامبران پیمان‌های محکمی گرفته است تا صداقت کسانی که ادعای ایمان و پایبندی به ارزش‌ها دارند، در میدان عمل مشخص شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان افزود: انسان‌ها در شرایط مختلف زندگی، از جمله دوران آسایش، سختی، جنگ و تحریم، در معرض آزمون قرار می‌گیرند و آنچه اهمیت دارد، پایبندی عملی به باورها و ارزش‌های دینی است.

پورذهبی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) نمونه‌ای برجسته از صبر و صداقت در مسیر الهی هستند، خاطرنشان کرد: ادعای ایمان به‌تنهایی کافی نیست، بلکه انسان باید در عرصه‌های مختلف زندگی، از جمله مواجهه با مشکلات، وسوسه‌های مالی و مسئولیت‌های اجتماعی، صداقت و استقامت خود را نشان دهد.

صبر در برابر گناه، مصیبت و انجام عبادت

وی با تشریح انواع صبر در آموزه‌های دینی، گفت: صبر در برابر گناه، صبر در مواجهه با مصیبت‌ها و صبر در انجام عبادت، سه عرصه مهمی هستند که انسان مؤمن باید به آن‌ها توجه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت مراقبت از رفتار و گفتار افزود: انسان برای حفظ سلامت معنوی خود باید از آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع) بهره بگیرد و اجازه ندهد گرفتاری‌های روزمره و مشکلات زندگی، او را از مسیر بندگی و اخلاق دور کند.

پورذهبی همچنین بر اهمیت اقامه نماز و توجه به نماز اول وقت تأکید کرد و آن را از عوامل تقویت ایمان و پایداری انسان در برابر دشواری‌ها دانست.

وی با اشاره به سیره یاران امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: معنویت، عبادت، شجاعت و آمادگی برای دفاع از حق، در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و انسان مؤمن باید در عرصه عمل نیز به باورهای خود پایبند باشد.

انسجام ملی؛ عامل مهم در مقابله با تهدیدهای دشمنان

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه‌ای، اظهار کرد: با وجود مشکلات و فشارهای مختلف، حفظ روحیه مردم و تقویت امید در جامعه اهمیت فراوانی دارد.

پورذهبی با اشاره به تفاوت رفتار جوامع در شرایط دشوار، بر ضرورت حفظ آرامش و پایداری اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسئولان و افرادی که تریبونی در اختیار دارند، باید با تبیین واقعیت‌ها و پرهیز از ایجاد ناامیدی، زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه شرایط کشور را باید با نگاه واقع‌بینانه بررسی کرد، افزود: مشکلات موجود نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور شود؛ بلکه باید با حفظ روحیه، انسجام و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، برای عبور از دشواری‌ها تلاش کرد.

ضرورت امیدآفرینی و تقویت روحیه مقاومت

پورذهبی با اشاره به ضرورت امیدبخشی به مردم، تصریح کرد: امیدآفرینی نباید بر پایه وعده‌های غیرواقعی باشد، بلکه باید با تبیین واقعیت‌ها و توجه به ظرفیت‌های موجود، روحیه اعتماد و پایداری را در جامعه تقویت کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته انقلاب اسلامی و عبور کشور از مقاطع دشوار، خاطرنشان کرد: در دوره‌های مختلف، برخی تصور می‌کردند نظام جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی با شکست مواجه خواهد شد، اما گذشت زمان نشان داد که اتکای مردم به ارزش‌ها و حفظ پایداری، نقش مهمی در استمرار مسیر انقلاب داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با اشاره به توان دفاعی کشور و آمادگی نیروهای مسلح، بر ضرورت حمایت از مدافعان امنیت و قدردانی از تلاش‌های آنان تأکید کرد.

پورذهبی در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت ایمان، صبر، امید و انسجام ملی، ابراز امیدواری کرد که با اتکا به آموزه‌های دینی، حفظ وحدت و تلاش برای تقویت روحیه مردم، کشور بتواند از شرایط دشوار عبور کند.