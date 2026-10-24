به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی شامگاه شنبه در نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان با تأکید بر ضرورت آمادگی برای فصل سرد سال، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از انرژی را از راهکارهای مهم عبور از ناترازی گاز و برق دانست.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید انرژی در جریان جنگ ۴۰روزه اظهار کرد: آسیب‌های ایجادشده در این بخش، محدودیت‌هایی را در تأمین انرژی به وجود آورده و مدیریت مصرف را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: با وجود محدودیت‌های موجود، تلاش بر این است که آثار ناترازی برق و گاز بر فعالیت خانوارها، واحدهای تولیدی و صنایع به حداقل برسد و تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف با برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.

کاهش ظرفیت گاز کشور و ضرورت مدیریت مصرف

مهیائی با بیان اینکه خسارت‌های ناشی از جنگ، ظرفیت تأمین گاز کشور را روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش داده است، گفت: این شرایط، تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و ضرورت مدیریت مصرف برای ایجاد تعادل در شبکه انرژی را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و صنایع و همچنین استفاده بهینه از منابع انرژی باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، دیپلماسی فعال برای واردات گاز از ترکمنستان نیز در جریان است.

بهینه‌سازی مصرف و پایش مراکز پرمصرف

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی و حساسیت شبکه توزیع انرژی، بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف و نظارت بر مراکز پرمصرف تأکید کرد.

وی ارتقای کیفیت تجهیزات انرژی‌بر و اصلاح الگوی مصرف را از اقدامات مهم برای کاهش فشار بر شبکه گاز دانست و افزود: عبور از شرایط ناترازی، علاوه بر برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول، به همکاری مردم و مشارکت بخش‌های مختلف مصرف‌کننده نیاز دارد.

مهیائی با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از تولید و تأمین انرژی اظهار کرد: تأمین پایدار انرژی در زمستان مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است و شرکت گاز استان باید از تمام ظرفیت‌های خود برای عبور از اوج مصرف زمستانی استفاده کند.

وی هشدار داد که تداوم الگوی فعلی مصرف بدون اصلاح و بهینه‌سازی، می‌تواند ناترازی انرژی را تشدید کرده و چالش‌های بیشتری برای کشور به وجود آورد.

بررسی راهکارهای تأمین انرژی در زمستان

در این نشست، راهکارهای مدیریت مصرف انرژی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های تأثیرگذار، اجرای پویش‌های مرتبط با مصرف بهینه و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.

همچنین برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد، اجرای اقدامات پیشگیرانه و کاهش آثار ناشی از ناترازی انرژی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

بررسی امکان ترانزیت برق از سایر استان‌ها در شرایط بحرانی، گزارش تخصیص سوخت دوم به صنایع، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و برآورد نیاز به سوخت و کپسول گاز مایع نیز در دستور کار قرار گرفت.

حاضران در این نشست همچنین درباره مشکلات پیش‌رو در تأمین انرژی و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شرایط زمستانی تبادل نظر کردند.