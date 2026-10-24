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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

افزایش اعتبارات ورزش و جوانان استان سمنان

افزایش اعتبارات ورزش و جوانان استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان از افزایش اعتبارات ورزش و جوانان استان خبر داد و گفت: بودجه سال گذشته این اداره کل ۱۳۹ میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۵ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در مراسم قدردانی از قهرمانان ورزش استان سمنان در سال جاری در سالن جلسات استانداری سمنان از افزایش بودجه ورزش و جوانان این استان در سال گذشته و سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۳ ورزش و جوانان استان سمنان با بیش از ۱۵ درصد افزایش در قیاس با سال قبل از آن به ۱۴۹ میلیارد تومان رسیده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه امسال هم تلاش شده تا بودجه ورزش و جوانان استان افزایش یابد، ابراز کرد: جذب منابع بیشتر برای توسعه زیرساخت های ورزشی استان در دستور کار قرار دارد.

کولیوند در ادامه با بیان اینکه تکمیل ۳۶ طرح نیمه‌تمام ورزشی استان سمنان در دستور کار قرار دارد، گفت: تکمیل این طرح ها سرانه ورزش استان و وضعیت زیرساخت های ورزشی را بهبود می بخشد.

وی با بیان اینکه تکمیل این طرح ها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد بیان کرد: این طرح ها اولویت بندی شده و در دست پیگیری قرار دارد.

استاندار سمنان همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به قهرمانان و ورزش قهرمانی استان گفت: قهرمانان سرمایه های استان و کشورمان هستند و تلاش می‌شود تا بهترین وضعیت برایشان رقم بخورد.

کد مطلب 6988631
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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