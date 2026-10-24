به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایران در هند در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو به اطلاع می‌رساند که به دلیل برخی شرایط پیش‌بینی نشده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قادر به شرکت در نشست روسای مجالس کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو نخواهد بود.

سفارت ایران در هند در ادامه با تاکید بر اینکه هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت خواهد کرد، افزود: ایران به عنوان یکی از اعضای بریکس، تعهد خود را برای مشارکت فعال و موثر در بالاترین سطوح در اجلاس‌ها و جلسات این گروه مجددا تائید می‌کند. در این راستا، هیئت ایرانی به گفت وگو و رایزنی‌های خود با هیات‌های کشورهای عضو بریکس با هدف گسترش و تعمیق همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه به‌ویژه در زمینه روابط و همکاری‌های پارلمانی ادامه خواهد داد.

این سفارتخانه در ادامه خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین مراتب قدردانی صمیمانه خود را از دولت هند به خاطر میزبانی شایسته و تدارکات انجام شده برای برگزاری این نشست ابراز می‌دارد. برای اجلاس روسای مجالس کشورهای عضو بریکس آرزوی موفقیت کامل دارد و امیدوار است که این اجلاس نتایج سازنده‌ای در جهت تقویت همکاری و تعامل میان کشورهای عضو داشته باشد.

هند میزبان دوازدهمین مجمع پارلمانی کشورهای عضو بریکس خواهد بود و این رویداد دو روزه از تاریخ ۲۶ الی ۲۷ اکتبر (چهارم و پنجم آبان) قرار است در تالار مرکزی سامویدان در مجتمع پارلمان برگزار شود.