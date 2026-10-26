انعکاس جهانی هنر مقاومت تهران؛ وقتی تبلیغات محیطی خوب، تمام ماجراست!

به گزارش خبرنگار مهر، فضای شهری تهران طی روزهای اخیر شاهد یکی از خلاقانه‌ترین، صریح‌ترین و تأثیرگذارترین رویدادهای هنریِ محیطی در تقابل با سیاست‌های استکباری و جنایات تروریستی ایالات متحده آمریکا بوده است.

کمپین فرهنگی- تبلیغی «ندیدن این صحنه جرم است» که به همت سازمان زیباسازی شهر تهران طراحی و اجرا شده، توانسته است با بهره‌گیری از هنر میدانی، پرفورمنس‌آرت، و المان‌های استعاری، مرزهای تبلیغات محیطی کلیشه‌ای را درنوردد.

این کمپین با محوریت به تصویر کشیدن دونالد ترامپ به عنوان نماد بارز خوی تجاوزگری، تروریسم و جنایات جنگی در پشت میله‌های زندان و در قلب پایتخت، بازتابی خیره‌کننده در رسانه‌های بین‌المللی داشته و صدایی رسا از مطالبه عدالت، دادخواهی و خشم انقلابی مردم ایران را به گوش جهانیان رسانده است.

قدم به قدم با کمپین

بیلبورد سلول زندان در میدان تجریش: نقطه ثقل این کمپین، نصب یک بیلبورد حجم‌پردازی‌شده و زنده در شلوغ‌ترین نقطه شمال تهران یعنی میدان تجریش بود. در این سازه که شباهت کامل به سلول زندان دارد، فردی با گریم و ماسک دونالد ترامپ به‌صورت شبانه‌روزی حضور یافته و نمادی آشکار از یک جنایتکار جنگی در انتظار محاکمه را به نمایش گذاشته است. این تصویر صریح و تکان‌دهنده، هر رهگذری را وادار به توقف، تفکر و پرسشگری می‌کند.

کارناوال عروسی؛ یادبودی از خشم و امید: در یکی از اقدامات آغازین کمپین، خیابان‌های تهران میزبان یک تریلی با تزئینات مراسم عروسی بود که با حرکتی نمادین، شور و نشاط زندگی جمعی را به تصویر کشید. این بخش نشان‌دهنده پویایی و جریان زندگی در جامعه ایران بود که با وجود تمامی فشارها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، با امید به مسیر خود ادامه می‌دهد.

یادبودی برای عروسی خونین سیریک: اما یکی از نقاط اوج این کمپین، تغییر ناگهانی و استعاری تریلی شادی به تریلی عزا بود. این حرکت، یادآور فاجعه و جنایت هولناک حمله آمریکا به مراسم عروسی در کوهستک سیریک است؛ جایی که شادی یک قوم در آتش کینه‌توزی و بمباران ددمنشانه نظامیان آمریکایی به خاک و خون کشیده شد. این اجرای میدانی، شکاف عمیق میان ادعاهای حقوق بشری غرب و واقعیت خونین دخالت‌های نظامی ایالات متحده را به شکلی عریان نمایان ساخت.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران پیش از این در مصاحبه‌ای در تبیین این مسیر تأکید کرده بود که هدف، گذر از خبرهای روزمره و تبدیل مسائل کلان سیاسی و اجتماعی به تجربه‌ای ملموس و عمیق برای شهروندان بوده است تا با کنار هم چیدن پازل شادی، سوگ و دادخواهی، معنای واقعی جرم و جنایت آمریکا را درک کنند.

بازتاب جهانی و سوزش رسانه‌های استکبری

اقدام صریح این کمپین شهری تهران در به تصویر کشیدن رئیس‌جمهور آمریکا پشت میله‌های زندان، موجی سنگین از واکنش‌ها را در معتبرترین خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی دنیا به همراه داشت. رسانه‌هایی نظیر گاردین، رویترز، سی‌ان‌ان، تایمز اسرائیل، یورونیوز، الجزیره، ایندیپندنت، آسوشیتدپرس، بی‌بی‌سی، نیویورک پست، خبرگزاری فرانسه و دویچه‌وله با انتشار تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های متعدد، نتوانستند در برابر گستردگی این ایده خلاقانه و فضای صریح ضدآمریکایی در ایران سکوت کنند.

بررسی این پوشش رسانه‌ای نشان می‌دهد که غرب‌زدگان و رسانه‌های وابسته به صهیونیسم و آمریکا، از این اثر هنری میدانی خلاقانه به شدت شوکه شده‌اند. تیترهایی چون «تهران ترامپ را پشت میله‌های زندان به نمایش گذاشت» یا اشاره به اوج‌گیری پیام‌های صریح ضدآمریکایی و طرح اتهامات جنایات جنگی علیه ایالات متحده، گویای این حقیقت است که این کمپین توانسته به هدف اصلی خود یعنی شکستن سکوت رسانه‌ای و یادآوری خونِ به ناحق ریخته‌شده شهدا دست یابد. انتشار تصاویر این بیلبورد در شبکه‌های اجتماعی و بازخوردهای گسترده مردمی نشانگر انزجار عمیق عمومی از خوی استکباری آمریکا و سیاست‌های تحریم و محاصره اقتصادی است.

یک تحلیل سیاسی و گفتمانی؛ چرا «ندیدن این صحنه جرم است»؟

فروپاشی هیمنه‌ پوشالی قدرت آمریکا: نمایش مقام ارشد آمریکایی در قفس زندان، اسطوره‌زدایی از قدرت دروغین ایالات متحده است. این پرفورمنس به زبان هنر یادآوری می‌کند که جنایتکاران بین‌المللی سرانجام باید در برابر عدالت و اراده ملت‌ها پاسخگو باشند.

تلفیق هنر، سیاست و دادخواهی: تبلیغات محیطی گاهی به شعارهای تجاری یا مباحث سیاسی خشک و بدون بعدی زیباشناسانه محدود می‌شود؛ اما این کمپین با هدف ایجاد تعلیق و شوک بصری و روایت اثرگذار مخاطب را از سطح یک تماشاگر منفعل به یک مشارکت‌کننده در دادخواهی تبدیل می‌کند.

پاسخ به تداوم توطئه‌ها و تحریم‌ها: این رخداد فرهنگی در شرایطی رقم خورده است که دشمنی‌های ایالات متحده و هم‌پیمانانش در مسدودسازی مرزها و اعمال فشارهای اقتصادی ادامه دارد. بیلبورد تجریش و کاروان خیابانی آن، پاسخی محکم به این خباثت‌هاست که نشان می‌دهد ملت ایران جنایات آمریکا را فراموش نکرده و بانیان جنگ و تحریم را مستحق محاکمه می‌داند.

افکار عمومی چه می‌گوید؟

بازتاب‌های گسترده کمپین «ندیدن این صحنه جرم است» در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های خوبی از سوی کاربران مختلف داشته است که در ادامه برخی از نظرات آن‌ها آمده است.

دکتر صوفیا اولگن، پژوهشگر و فعال رسانه‌ای، نوشت: «خنده‌دار است!!! هیچ‌کس به اندازه ایرانی‌ها، ترامپِ پست‌فطرت و جنایتکار جنگی قرن را این‌طور ترول نمی‌کند!!! مقامات ایرانی یک نصب هنری خیابانی در میدان تجریش تهران راه انداخته‌اند و بازیگری را در نقش ترامپ درون یک سلول زندان شبیه‌سازی‌شده پشت میله‌ها قرار داده‌اند. گزارش شده که این اثر روز سه‌شنبه افتتاح شده و شامل یک اجراگر زنده با ماسک ترامپ، کت‌وشلوار تیره و کراوات قرمز درون سلولی با یک تخت و توالت است. این اثر شامل شعار است: ندیدن این صحنه جرم است.»

کاربر دیگری هم نوشت: «خیلی جالب است. ایران یک بازیگر را گذاشته است که در میدان تجریش تهران نقش یک ترامپِ زندانی را درون سلول بازی می‌کند. این جنایتکار جنگی را به زندان بیندازید!»

کاربر دیگری به نام سارا راویانی نوشت: «هیچ‌چیز به اندازه شبیه‌سازی یک سلول زندان جعلی برای ترامپ، نمی‌تواند بگوید که اوضاع ما خیلی عالی است.»

در نهایت کمپین «ندیدن این صحنه جرم است» فراتر از یک رویداد مقطعی شهری، به بیانیه‌ای بصری تبدیل شد که ماهیت تروریستی و جنایتکارانه دولت آمریکا را به رخ جهانیان کشید. بازتاب‌های گسترده جهانی چنین حرکاتی ثابت کرد که صدای صریح و بدون تعارفِ ملت ایران در محکومیت جنایات ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا، دیوارهای سانسور رسانه‌های غربی را شکسته و در ذهن تاریخ ماندگار شده است و مردم آزده جهان بیش از پیش خواهان شنیده شدن صدای حقیقت هستند.