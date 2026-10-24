به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پاروکار شامگاه شنبه در دویست‌ و سی‌ و هشتمین اجتماع مردمی چناران که در چهارراه طالقانی برگزار شد، با تشریح ابعاد فردی و اجتماعی سیره حضرت زهرا (س) ایثارگری، حقیقت‌گویی و توجه به نیازمندان را از مهمترین آموزه‌های مکتب فاطمی دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با اشاره به نمونه‌هایی از بخشندگی حضرت زهرا (س) اظهار کرد: بخشیدن لباس شب عروسی و اطعام نیازمندان در سه روز متوالی با وجود نیاز خانواده به غذا جلوه‌هایی روشن از روحیه ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خویشتن در سیره آن حضرت است، الگویی ارزشمند که جامعه امروز نیز برای حرکت در مسیر رشد به آن نیاز دارد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته شخصیتی حضرت زهرا (س) توجه عمیق به مردم و ترجیح‌دادن نیازهای دیگران بر خواسته‌های شخصی بود به‌گونه‌ای که حتی در دعاهای خود نیز دیگران را مقدم می‌داشتند و این روحیه، مبنای شکل‌گیری جامعه‌ای مسئولیت پذیر، همدل و برخوردار از فرهنگ فداکاری است.

پاروکار خاطرنشان کرد: دفاع از حق و حقیقت، حمایت از مظلومان و به میدان آوردن آبروی شخصی برای دفاع از حقوق مردم از برجسته‌ترین جلوه‌های زندگی حضرت زهرا (س) بود و آن حضرت با وجود جایگاه والا و احترام ویژه‌ای که داشتند، برای دفاع از حقیقت و حمایت از مظلومان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران بیان کرد: حضور در صحنه، جلوه‌ای از مسئولیت‌ پذیری اجتماعی و دفاع از میهن اسلامی است و حضرت زهرا (س) به ما آموختند که حتی در شرایط دشوار و دوران سکوت نیز نباید از بیان حقیقت و دفاع از ارزشها غافل شد لذا توجه به فقرا و محرومان، درسی ماندگار برای همه نسلها است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید در جمع مداحان و ذاکران اهل بیت درباره آمادگی برای گذشتن از حتی یک قرص نان برای خود و فرزندان در مسیر ایثار گفت: جامعه فاطمی، جامعه‌ای است که در آن انسانها در عمل به یاری یکدیگر می‌شتابند و منافع جمعی را بر خواسته‌های فردی مقدم می‌دانند.

پاروکار با یادآوری جلوه‌های ایثار در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: فرهنگ فاطمی در عرصه‌های مختلف جامعه ایران نمود داشته و دفاع مقدس یکی از روشن‌ترین جلوه‌های این فرهنگ به شمار می‌رود، فرهنگی که بر پایه ایمان، فداکاری، مسئولیت‌ پذیری و دفاع از میهن شکل گرفته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران به حضور بانوان ایرانی در عرصه‌های دشوار علمی، ورزشی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: افتخارآفرینی زنان ایرانی و تلاش آنان برای برافراشتن پرچم کشور از جلوه‌های مشارکت و ایثار در جامعه است همچنانکه بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که با اراده، ایمان و ازخودگذشتگی می‌توانند در مسیر سربلندی کشور نقش‌آفرین باشند.

وی دوران کرونا را نمونه دیگری از تجلی روحیه فداکاری در جامعه دانست و بیان کرد: در آن دوران، مردم و کادر پزشکی و درمانی با تمام توان برای مقابله با بیماری و کاهش رنج بیماران تلاش کردند و چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار زمانی به یک سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که افراد جامعه در شرایط دشوار، پشتیبان یکدیگر باشند.

پاروکار با تأکید بر ضرورت تقویت جهاد تبیین در اجتماعات مردمی خاطرنشان کرد: اجتماعات مردمی باید بستری برای روشنگری، تبیین به‌موقع حقایق باشند لذا بیان حقیقت نیازمند شجاعت، شناخت درست و احساس مسئولیت است و نباید در انجام این وظیفه دچار ترس یا تأخیر شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران خدمت خالصانه به مردم و حمایت از نیازمندان را از نشانه‌های جامعه فاطمی برشمرد و گفت: بانوان ایرانی که با تعهد و مسئولیت‌پذیری، خود را وقف خدمت به کشور و مردم می‌کنند و بی‌منت به یاری نیازمندان می‌شتابند، نمونه‌هایی از این فرهنگ ارزشمند هستند و لازم است همه اقشار جامعه با الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) این روحیه را در زندگی فردی و اجتماعی خود تقویت کنند.

وی با اشاره به مجاهدتهای علمی دانشمندانی همچون شهید محسن فخری‌زاده و زنده‌یاد کاظمی آشتیانی اظهار کرد: پیشرفت علمی و اقتدار کشور حاصل تلاش انسانهایی است که با ایثار، مجاهدت و خدمت بی‌منت مسیر پیشرفت ایران را هموار کرده‌اند واین تلاشها نشان می‌دهد که فرهنگ فاطمی در میدان عمل، خدمت به مردم و پیشرفت علمی کشور معنا پیدا می‌کند.