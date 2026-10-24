به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای روحیه دادن به خود و دیگر حامیانش و برای کسب رأی در انتخابات میان دوره ای کشورش مدعی شد که با ایران به‌شکلی بسیار مؤثر برخورد کرده است.

وی با دستآوردسازی دوباره برای خود ادعا کرد: شاید مجبور شوم مأموریت [درباره ایران] را پایان دهم یا اینکه ایرانی‌ها به توافق برسند.

ترامپ که سیاست های نظامی و اقتصادی اش در قبال ایران به شکست کشیده است، مدعی شد: مطمئن نیستم که آیا ایران توافق [با ما] را امضا خواهد کرد یا خیر، ولی در هر دو صورت پیروز خواهیم شد.

در حالی که مقامات نظامی و سیاسی ایران نسبت به هرگونه ماجراجوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده اند، ترامپ ادعا کرد: واشنگتن در حال بررسی احتمال حمله به ایران است و این اقدام ممکن است فردا انجام شود، با این حال زمان هیچ عملیات نظامی احتمالی را فاش نخواهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: دو احتمال پیش روی واشنگتن قرار دارد: حمله به ایران یا دستیابی به توافقی بزرگ و خوب با این کشور.