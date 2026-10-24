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۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۲

توافق یا جنگ؟ حرف‌های ضدونقیض ترامپ درباره ایران ادامه دارد

توافق یا جنگ؟ حرف‌های ضدونقیض ترامپ درباره ایران ادامه دارد

رئیس جمهوری آمریکا طبق معمول روزهای گذشته تناقض گویی های خود علیه ایران را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای روحیه دادن به خود و دیگر حامیانش و برای کسب رأی در انتخابات میان دوره ای کشورش مدعی شد که با ایران به‌شکلی بسیار مؤثر برخورد کرده است.

وی با دستآوردسازی دوباره برای خود ادعا کرد: شاید مجبور شوم مأموریت [درباره ایران] را پایان دهم یا اینکه ایرانی‌ها به توافق برسند.

ترامپ که سیاست های نظامی و اقتصادی اش در قبال ایران به شکست کشیده است، مدعی شد: مطمئن نیستم که آیا ایران توافق [با ما] را امضا خواهد کرد یا خیر، ولی در هر دو صورت پیروز خواهیم شد.

در حالی که مقامات نظامی و سیاسی ایران نسبت به هرگونه ماجراجوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده اند، ترامپ ادعا کرد: واشنگتن در حال بررسی احتمال حمله به ایران است و این اقدام ممکن است فردا انجام شود، با این حال زمان هیچ عملیات نظامی احتمالی را فاش نخواهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: دو احتمال پیش روی واشنگتن قرار دارد: حمله به ایران یا دستیابی به توافقی بزرگ و خوب با این کشور.

کد مطلب 6988645

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