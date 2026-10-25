سرشماری ۴ هزار و ۳۰۰ خانوار در چهار بخش شهرستان خواف

مهدی آسیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ در شهرستان خواف با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکونی و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه مناطق شهری و روستایی، در ۴۳ حوزه شهری و روستایی انجام می شود.

فرماندار خواف گفت: از مجموع ۱۲۰ حوزه شهرستان، ۴۳ حوزه شامل ۲۷ حوزه شهری و ۱۶ حوزه روستایی در این مرحله از طرح قرار گرفته‌اند و در مجموع، اطلاعات ۴ هزار و ۳۰۰ خانوار شهری و روستایی جمع‌آوری خواهد شد.

وی در ادامه جزئیات اجرای طرح در بخش‌های چهارگانه شهرستان خواف را اعلام کرد و گفت: در بخش سلامی، شهرهای سده با ۲۰۰ خانوار و سلامی با ۳۰۰ خانوار، به همراه روستاهای رزداب، احمدآباد، هزارخوشه، روح‌آباد، ولی‌آباد و سیجاوند، هرکدام با ۱۰۰ خانوار، مشمول اجرای طرح هستند. در مجموع، سرشماری یک‌هزار و ۱۰۰ خانوار در این بخش انجام خواهد شد.

آسیایی ادامه داد: در بخش مرکزی، شهر خواف با یک‌هزار و ۳۰۰ خانوار و شهر نشتیفان با ۳۰۰ خانوار، به همراه روستاهای تیزاب و خرگرد، هرکدام با ۱۰۰ خانوار، در این طرح قرار دارند. مجموع خانوارهای مشمول سرشماری در این بخش یک‌هزار و ۸۰۰ خانوار است.

فرماندار خواف همچنین گفت: در بخش جلگه زوزن، در این بخش، شهر قاسم‌آباد با ۲۰۰ خانوار و روستاهای علی‌آباد، ده‌خطیب، ابراهیمی، بیاس‌آباد و مهاباد، هرکدام با ۱۰۰ خانوار، در طرح سرشماری مشارکت خواهند داشت. در مجموع، اطلاعات ۷۰۰ خانوار در این بخش جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: در بخش سنگان، شهر سنگان با ۴۰۰ خانوار و روستاهای بهدادین، چاه‌زول و برآباد، هرکدام با ۱۰۰ خانوار، مشمول اجرای طرح هستند. مجموع خانوارهای پیش‌بینی‌شده برای سرشماری در این بخش ۷۰۰ خانوار است.

آسیایی اظهار کرد: اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا، گامی مهم در راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز جمعیتی و مسکونی است. داده‌های حاصل از این طرح می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توزیع امکانات، ارتقای خدمات عمومی و شناسایی نیازهای مناطق شهری و روستایی شهرستان خواف باشد.