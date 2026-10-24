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۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۰

واکنش بقائی به مواضع غیر مسئولانه آلمان در قبال تجاوز علیه ایران

واکنش بقائی به مواضع غیر مسئولانه آلمان در قبال تجاوز علیه ایران

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره مواضع متناقض و غیرمسئولانه آلمان و شرکای اروپایی آن در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در حساب کابری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به ابراز نگرانی آلمان و چند کشور اروپایی دیگر نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، با یادآوری جمله معروف صدراعظم آلمان در ژوئن ۲۰۲۵ در تایید جنایات اسرائیل علیه ایران نوشت: «در ژوئن ۲۰۲۵، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دربارهٔ تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران گفت: «این همان کار کثیفی است که اسرائیل برای همهٔ ما انجام می‌دهد.» اکنون در اکتبر ۲۰۲۶، وزیر خارجهٔ آلمان (و چند کشور دیگر اروپایی) دربارهٔ حملهٔ مجدد علیه ایران هشدار می‌دهند و بر ضرورت مهار تنش تأکید می‌کنند.

وی افزود: چه خوب گفت فیلسوف شهیر آلمانی فریدریش شیلر در نمایش دوشیزهٔ اورلئان (پردهٔ سوم، صحنهٔ ششم): «ای خرد والامرتبه، ای دختر روشن‌ضمیر سر الهی، ای بنیان‌گذار خردمند جهان و راهنمای ستارگان؛ پس تو دیگر چه هستی، اگر به دم اسب سرکش جنون بسته شوی و ناگزیر، ناتوان و فریادزنان، همراه آن مست به ورطهٔ سقوط کشیده شوی؟»

کد مطلب 6988647

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