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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۹

شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت؛ طنین نوای عهد و مقاومت مردم اراک

شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت؛ طنین نوای عهد و مقاومت مردم اراک

اراک- در این ویدئو شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت و طنین نوای عهد و مقاومت در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6988659

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