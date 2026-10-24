https://mehrnews.com/x3dqKJ ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6988659 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۹ شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت؛ طنین نوای عهد و مقاومت مردم اراک اراک- در این ویدئو شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت و طنین نوای عهد و مقاومت در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6988659 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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